Omicidio di Alessandra Matteuzzi, a Bologna rinviata l’udienza per Giovanni Padovani

Bologna, 22 maggio 2023 - Rinviata al prossimo 19 luglio l’udienza per Giovanni Padovani, l’ex calciatore di 27 anni accusato dell’omicidio pluriaggravato della ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56, il 23 agosto scorso sotto casa di lei in via dell’Arcoveggio.

In quella data, i periti nominati dal giudice e incaricati di valutare per il momento solo le attuali condizioni psicofisiche dell’imputato, per valutarne la capacità o meno di affrontare consapevolmente il processo a proprio carico, dovranno rispondere appunto a questo quesito della Corte d’assise. Solo a quel punto, se Padovani risulterà in grado di affrontare il processo, i periti dovranno valutarne le condizioni mentali al momento dell’omicidio.

Anche la Procura ha nominato un consulente, così come alcune parti civili, cioè i familiari della vittima e due delle associazioni contro la violenza delle donne costituite. La difesa ha confermato l’incarico allo psichiatra Meluzzi.