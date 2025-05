Omicidio alla Barca. Tutto il quartiere abbraccia la fidanzata: "Giustizia è stata fatta"

In quella che sembra una mattina di primavera come tante altre, non c’è una sola persona, tra i passanti della Barca, sotto il portico del Treno, che non si fermi vedendo la fidanzatina di Bader Essefi. "Giustizia è stata fatta", dicono. "Hai visto? Dio vede e provvede. Hai avuto coraggio". Qualcuno rallenta, la guarda e la abbraccia in silenzio, anche solo questo, a significare: "Siamo con te, tutti quanti". Adulti e ragazzini. Perfino dei bambini in bici vogliono salutarla: "L’abbiamo saputo", affermano orgogliosi.

Alla Barca si è diffusa, veloce come il vento la notizia che i due indagati per l’omicidio del giovane tunisino, 19 anni appena, sono stati arrestati e portati in carcere a Modena. Si tratta di Badreddine Krimi, 31 anni, origini tunisine, e del cognato Charlie Sarcinelli, 29 anni, italiano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due hanno ridotto il ragazzo in fin di vita per un nulla. Una lite senza senso, partita da una ‘spallata’ e una frase di troppo, continuata con la violenza esplosa in mezzo alla strada e finita con un inseguimento che ha portato al tragico epilogo, su quel marciapiede di via Colombi dove Bader è stato trovato agonizzante. Un epilogo inaccettabile.

E tutto il quartiere oggi si stringe a questa ragazzina, 16 anni, che la sera del 25 aprile ha visto morire il suo compagno - con cui fino a qualche minuto prima era mano nella mano, a ridere e scherzare, in una serata come le altre - e che poi ha avuto il coraggio di parlare e raccontare cosa aveva visto. Lei, che da quella sera non ha mai smesso di piangere, seduta su una piccola panchina sotto il Treno, scorre le foto e i messaggi – istantanee di una vita che non tornerà – che le aveva inviato Bader, memorizzato sul suo telefonino come ‘Mon Bebe’, accanto dei cuoricini. Tra le immagini, anche quella del loro primo, e unico, anniversario di fidanzamento, una torta con sopra le lettere a palloncino, le loro iniziali.

"Ricordati che ci sono sempre per te, al tuo fianco. Non ti lascerò mai", si legge in uno dei WhatsApp più recenti del 19enne. E ancora: "Qua (in Italia, ndr) non ho la mamma, ma ho te". Non si dà pace, la fidanzata, che si commuove a rileggere quelle parole: "L’ultimo giorno, il suo ultimo giorno di vita, aveva lavorato fino alle 14.30, poi siamo andati a fare una grigliata al fiume qui vicino – racconta, mentre mostra i video di quei momenti, allegri e spensierati –, con noi c’erano un amico e un’altra coppia. Siamo stati bene, si cantava e chiacchierava. La sera siamo usciti e siamo venuti qui – indica il porticato, con i suoi bar e locali –. E dopo, in un attimo, tutto è cambiato".

Deve fare uno sforzo per ricordare nei minimi dettagli: "Io ero poco distante da lui e vedo che, passando davanti a un fastfood etnico, dà una spallata a uno dei due (indagati, ndr), poi fa un passo indietro per chiedergli scusa. Ma quello ribatte qualcosa, in mano ha dei contanti e allora il mio ragazzo gli dice: ’Metti via quei soldi, che hanno il malocchio’, come a dire che non se li era guadagnati onestamente. A quel punto scoppia la lite. Mi giro e vedo che gli stanno dando dei pugni. Dei passanti li dividono, io lo prendo per un braccio: ’Andiamocene’. Ma, quando ci spostiamo in mezzo alla via, arriva l’italiano col motorino e ci taglia la strada. Scende, prende la testa di Bader e se la sbatte sulle ginocchia. Bader sanguina, in qualche modo riesce a divincolarsi e scappa in via Buozzi".

Ma i due non si fermano. "L’italiano gli urla dietro: ’Ti ammazzo’, prende il motorino e dice: ’Così lo becco’. E parte all’inseguimento. E io perdo di vista Bader. Non sapevo dove fosse, il suo telefonino l’avevo io. In quei momenti concitati, infiniti, a un tratto ho sentito come un urlo dentro di me. Sentivo che era successo qualcosa di tremendo. Io e lui eravamo inserapabili, collegati, una cosa sola – dice di quel ragazzo conosciuto per caso su una panchina di fronte alla chiesa, un anno e mezzo fa –. Allora faccio di corsa il giro del quartiere e arrivo in via Colombi".

Fa fatica a ’rivedere’ quella scena, impressa per sempre nella sua memoria. "Bader era là, a terra, sul marciapiede, steso su un fianco, gli era stata tolta la maglietta. C’era sangue attorno. Io cado in ginocchio accanto a lui. Il ragazzo tunisino è seduto per terra, gli tira acqua in faccia, gli ripete: ’Alzati’. Quando mi vede, mi chiede di non dire nulla: ’Ti prego, sono un papà, ho una famiglia’. Ci sono due signori con il cane, che si fermano. Il tunisino chiama i soccorsi, al 118 riferisce di un ragazzo ubriaco".

La corsa al Maggiore non servirà a salvargli la vita: "Il medico ha comunicato il decesso alle 23.35 – ricorda, con un filo di voce –. Ho dovuto dirlo io ai suoi familiari. Sono felice che li abbiano arrestati. Spero che restino dentro per almeno 18 anni". In tanti continuano a versare lacrime per Bader: "Lo adoravano al lavoro (al Manicarettibo di via Saragozza) e nella comunità in cu viveva. Tutti lo descrivono come un ragazzo d’oro. Ci mancherà tantissimo. Mancherà per sempre".