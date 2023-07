Omicidio di Badolo, l’ora della verità: "Affidabile chi fornì l’alibi a Nanni"

Sasso Marconi (Bologna), 27 luglio 2023 – Nuove picconate al fronte dell’accusa e della condanna definitiva all’ergastolo nel 2019 di Nicola Nanni, l’ex agricoltore oggi sessantenne che, per la legge, il 5 gennaio 2000 uccise la madre Tommasina Olina, 78 anni, a colpi d’ascia nel loro casolare di Badolo, Sasso Marconi.

Nanni si è sempre professato innocente. E il prossimo settembre, dopo mesi di intense ricostruzioni e indagini, il suo avvocato Duccio Cerfogli depositerà istanza di revisione del processo alla Corte d’Appello di Ancona.

Ma cosa è cambiato? In primis, l’assoluzione perché il fatto non sussiste e per non avere commesso il fatto della ex suocera di Nanni (madre dell’ex compagna e nonna di suo figlio) e di un altro testimone, accusati in due distinti processi l’una di avere fornito un alibi falso a Nanni per la sera dell’omicidio, l’altro per false dichiarazioni al pm, poiché avrebbe sostenuto di non sapere nulla di quella notte salvo poi, intercettato, riferire a una parente di nutrire sospetti su Nicola.

Assolti entrambi, nel 2017 e nel 2021. Sentenze che di fatto dicono: l’alibi di Nanni non era fasullo. La suocera riferì che la sera di quel 5 gennaio l’agricoltore era andato a casa sua alle 19, e che solo una volta rientrato a Badolo, poco prima di mezzanotte, avrebbe trovato la madre in un lago di sangue. La donna all’epoca non fu sentita al processo per omicidio proprio perché pendeva il procedimento connesso a suo carico. Ma ora cambia tutto.

Non solo. Decisivo per la con danna a Nanni fu il "supertestimone" all’epoca settantasettenne che ribaltò il corso del processo riaperto nel 2009, raccontando di avere visto il corpo senza vita di Tommasina "che c’era ancora luce": gli inquirenti stabilirono fosse prima delle 17, mentre inizialmente si era ritenuto che il delitto fosse avvenuto fra le 21 e le 23. Ma il teste rese queste dichiarazioni mentre era ricoverato, sul letto di morte: spirò sei mesi dopo. Tant’è che la sua testimonianza dovette essere prodotta in aula in forma cartacea poiché non fu mai sentito nel processo.

Anche su quest’aspetto, l’avvocato Cerfogli si è imbattuto in una "sorpresa": cercando l’originale del verbale della testimonianza per sottoporlo a perizia calligrafica, ha scoperto che sia nei 17 faldoni della Procura sia in quelli del tribunale manca l’originale. Resta solo qualche fotocopia, peraltro inquadrata male e in cui perciò risultano tagliate delle firme. Ora, la Corte di Ancona dovrà fare i conti con due testimoni dell’alibi di Nanni ritenuti affidabili date le assoluzioni, da un lato, e un superteste mai sentito in aula, sulla cui attendibilità la difesa nutre più di un dubbio, dall’altro.

Si potrebbe così riaprire una vicenda già piuttosto tortuosa. Nel 2000, Nanni fu indagato e poi archiviato dalla pm Gabriella Castore, che ritenne che Olina fosse stata uccisa da ignoti per rapina (mancavano 400mila lire e un assegno). Nove anni dopo, tutto da rifare: spuntano il "superteste" e l’arma del delitto, un’ascia che Nanni avrebbe ripulito dal sangue suo e della mamma e mai buttato perché "tagliava bene". Nuovo processo, le condanne. Ora tutto potrebbe cambiare ancora.