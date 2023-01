Omicidio Balani e la riapertura del processo: la parola ai giudici

Il commercialista Andrea Rossi durante un’udienza del processo e Vitalina Balani

Bologna, omicidio Vitalina Balani: Andrea Rossi torna in aula oggi: "Sono innocente"

Bologna, 16 gennaio 2023 - La Corte d’appello di Ancona si è riservata: i giudici si prenderanno quindi qualche tempo prima di decidere se riaprire o meno il processo per l’omicidio di Vitalina Balani, la settantenne trovata senza vita in casa sua 17 anni fa.

Per quella morte, sta scontando l’ergastolo da 16 anni il commercialista Andrea Rossi. Il quale stamattina si è presentato ad Ancona con il proprio avvocato Gabriele Bordoni per chiedere a gran voce la riapertura di un processo “illegittimo e illegale”, ha attaccato l’avvocato, per un delitto cui l’imputato si è sempre detto estraneo.

Le nuove scoperte e la revisione del processo

Focus della richiesta di revisione del processo, le nuove scoperte scientifiche della medicina legale che proverebbero come l’ora del decesso dichiarata 17 anni fa fosse in realtà sbagliata e da spostare di almeno sei ore più avanti: orario per cui Rossi ha un alibi di ferro.

In particolare, le recentissime scoperte sui tempi di migrazione delle ipostasi (ristagni di sangue) nei corpi senza vita, sposterebbero tutti gli orari considerati al tempo della condanna a Rossi.

Ora, si attende la decisione dei giudici. I quali dopo avere vagliato la richiesta di revisione e tutti i documenti depositati, potrebbero anche decidere di nominare un proprio perito per fare luce sulle questioni indicate dalla difesa.

Rossi si è sempre detto innocente

Rossi si è sempre proclamato innocente e secondo il suo legale, Gabriele Bordoni, "nuovi elementi, suffragati dall'evoluzione degli studi della medicina legale, permettono di spostare in avanti di almeno sei ore l'orario della morte di Vitalina Balani. E in quel momento il mio assistito non poteva essere sul luogo dell'omicidio, perché si trovava a un convegno e ci sono una marea di testimoni ed elementi a provarlo", ha spiegato il legale che ha parlato anche di una serie di errori "tecnico-scientifici".

Tra gli elementi su cui la difesa ha basato il ricorso per la revisione del processo di Rossi ci sono delle macchie ipostatiche su un braccio della vittima, anomale rispetto alle altre rinvenute sul cadavere al momento del ritrovamento.

All'epoca, dopo che l'autopsia dimostrò che la morte avvenne per strangolamento, le prime indagini, eseguite dalla Squadra mobile della polizia, avevano puntato sui badanti romeni della vittima. Ma sei mesi dopo emersero degli ammanchi dai conti di Vitalina. Due milioni di euro, che la donna aveva dato da investire al commercialista Rossi, da lei considerato persona di fiducia. Soldi mai più restituiti e che per gli inquirenti rappresentano il movente dell'omicidio.