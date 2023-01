Omicidio Balani, tocca ai giudici Rossi in aula: "Processo da rifare"

di Federica Orlandi Un uomo da sedici anni sta scontando l’ergastolo per una condanna "illegale, illegittima e ingiusta": così l’avvocato Gabriele Bordoni ieri mattina davanti alla Corte d’appello del tribunale di Ancona ha chiesto la revisione del processo per l’omicidio di Vitalina Balani, trovata morta nel suo appartamento di via Battindarno a luglio di 17 anni fa. Accanto all’avvocato, in aula, il suo assistito Andrea Rossi, 60 anni, commercialista e padre di sei figli, condannato per quel delitto. E la Corte non si è chiusa alla richiesta: si è riservata per prendere una decisione ponderata, dopo avere vagliato le oltre 70 pagine depositate dalla difesa di Rossi in cui viene minuziosamente elencato cosa non torna degli elementi che hanno portato alla sentenza di ergastolo. Una condanna basata principalmente su due elementi: il forte movente – Rossi doveva a Balani due milioni di euro, che l’uomo avrebbe dovuto investire per conto della settantenne e invece aveva sperperato – e le ’macchie ipostatiche’, i ristagni di sangue che furono ritrovati su un braccio della donna senza vita e che permisero all’epoca di fissare l’orario della morte a un momento in cui il commercialista non aveva un alibi. Proprio su queste ora verte il...