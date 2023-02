Omicidio Balboni a Bologna, condanne confermate per la coppia al veleno

Omicidio Balboni: condanne confermate per la coppia al veleno Claudio Furlan e la moglie Rita Di Majo

Bologna, 24 febbraio 2023 – La Corte di Cassazione ha deciso: le condanne per Claudio Furlan e sua moglie Rita Di Majo, la "coppia al veleno", sono confermate. Dodici anni a lui, quattordici a lei, già da tre rinchiusi nel carcere della Dozza per la morte di Vito Balboni. La Suprema corte ha respinto la richiesta di riformare la condanna o di riaprire un nuovo processo presentata nei mesi scorsi dagli avvocati della coppia, Giancarlo Tunno (per lui) e Giacinto Di Silverio (per lei).

Nel mirino dei legali, in particolare, la mancata perizia psichiatrica ai due durante i due precedenti gradi di giudizio. In particolare per Rita, che aveva dato "segni di squilibrio" evidenziati dagli psichiatri del carcere, oltre che rilevati anche in certificati precedenti al delitto; tuttora la donna si trova nel reparto della Dozza riservato ai detenuti con problemi psichiatrici Ma in appello, la richiesta non fu accolta e fu confermata in toto la sentenza di primo grado, in abbreviato.

Un passo indietro. Vito Balboni, 63 anni, originario di Copparo (Ferrara), ma residente a Bentivoglio, fu trovato senza vita il 6 novembre 2019 nella sua Renault Clio, parcheggiata in via Cadriano. Una morte inizialmente catalogata come naturale, finché l’autopsia rivelò uno scenario diverso: ad avere ucciso il pensionato erano state 18 gocce di sonniferi Rivotril e Nozinan messe nella birra che l’uomo aveva bevuto la sera del 31 ottobre e che gli avevano provocato un arresto cardiaco.

L’uomo era rimasto nell’auto, prima agonizzante e poi senza vita, ben cinque giorni. Le indagini dei carabinieri portarono al fermo di Furlan e Di Majo: i due ammisero di essere usciti con la vittima, quella sera, e di avergli offerto la birra "corretta" con i farmaci, allo scopo di stordirlo e rapinarlo. Difatti, poi, prelevarono dal suo bancomat 1.900 euro in 11 operazioni. Ma le cose degenerarono e Balboni morì.

La coppia fu condannata per morte come conseguenza di altro reato, rapina pluriaggravata, furto e utilizzo indebito di bancomat.

"Tra le altre richieste alla Cassazione, abbiamo puntato sulla perizia alla mia assistita perché ci pareva fondamentale, date anche le sue attuali condizioni in carcere – così l’avvocato Di Silverio –. Ora l’unica strada potrebbe essere un differimento della pena, tenendo conto appunto della sua situazione". Motivazioni attese tra 60 giorni.