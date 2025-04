Omicidio alla Barca, due indagati. Il parroco: “C’è sgomento”. Chiuso per lutto il ristorante dove lavorava il 19enne

Bologna, 27 aprile 2025 – Ci sono due indagati per la morte di Eddine Bader Essefi, 19enne tunisino deceduto all’ospedale Maggiore attorno alla mezzanotte del 25 aprile.

Il ragazzo sarebbe stato picchiato per strada, nel quartiere Barca, in via Colombi, vicino a via Buozzi, intorno alle 22, dopo aver urtato un altro ragazzo che era in compagnia di un amico, entrambi più grandi e forse conoscenti. Così lo avrebbero menato e buttato a terra, facendolo cadere sulla strada e sul marciapiede. A quel punto la chiamata al 118, la corsa in ospedale e il decesso qualche ora dopo.

I carabinieri ieri pomeriggio sul luogo dell'omicidio in via Colombi, quartiere Barca

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo la vittima era in compagnia della ragazza che nella giornata di ieri ha raccontato quanto sarebbe successo. Così la Procura di Bologna, con il pm Andrea De Feis, ha già stato aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale.

Martedì, per capire di più sulla colluttazione e su cosa abbia provocato la morte del 19enne tunisino, verrà svolta l’autopsia sulla salma. Le difese potranno nominare consulenti per l'esame medico legale.

Chi era Eddine Bader

Già ieri, nel pomeriggio, sono comparse le prime scritte in ricordo di Eddine Bader, 19enne tunisino arrivato in Italia anni fa come minore straniero non accompagnato. È stato seguito dai servizi per l'accoglienza e non risulta avere famiglia in città, come confermato anche dal parroco Don Andres Bergamini della chiesa di Sant’Andrea Apostolo alla Barca. Il parroco si è sentito anche con il cardinale Matteo Zuppi che si è subito interessato alla vicenda.

Fiori e messaggi in via Colombi in memoria di Eddine Bader Essefi

Proprio in questo quartiere il ragazzo usciva in compagnia degli amici. E proprio alla Barca si è consumato l’omicidio. Sono tante le scritte in ricordo di Bader. Sulla strada, vicino ai fiori, dove è morto il 19enne. Ma anche sulle mura vicino e sotto la chiesa. E poi, sotto i portici di via Tommaseo, con un cuore dove c’è scritto B+J.

Il giovane lavorava in un locale in via Saragozza, Manicarettibo, dove nelle serrande abbassate è scritto ‘Chiuso per lutto sabato 26 aprile e domenica 27 aprile’. Alcuni suoi colleghi sono passati anche su quel maledetto marciapiede alla Barca, in via Colombi, lasciando una piccola orchidea bianca con scritto: “Ciao Bader, fai buon viaggio. Da una famiglia di Manicaretti”.

Il ristorante Manicarettibo chiuso per lutto in via Saragozza: il 19enne lavorava qui

I ricordi

Nel pomeriggio ci sarà un momento di ricordo e commemorazione per Eddine Bader con la comunità del quartiere e la comunità islamica, alle 16,30, all'interno della festa 'Un treno di Primavera’ in piazza Giovanni XXIII. Ci dovrebbero essere anche il sindaco Matteo Lepore e l’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid, oltre a Elena Gaggioli, presidente del quartiere Borgo Panigale Reno.

Il parroco Don Andres ha ricordato il giovane anche durante la messa di questa mattina alle 11. Prima di entrare nella chiesa di Sant’Andrea ha spiegato: “Sono eventi che scuotono. Tutte le persone si sentono parte di questa comunità e ci tengono molto che si viva bene. Quando succedono fatti così gravi e dai contorni non chiari si rimane male. Una cosa del genere ci lascia sgomento”.