Omicidio alla Barca, le pressioni dell’indagato alla fidanzata della vittima: “Non devi dire nulla di me”

Bologna, 17 maggio 2025 – L’unica preoccupazione di Baddredine Krimi, mentre Bader stava morendo in ospedale, era di ‘scomparire’ dalla scena del crimine. Una premura che lo aveva spinto, quella sera in via Colombi, a prendere in disparte la fidanzatina quindicenne della vittima. Una circostanza ricostruita nel verbale agli atti dell’inchiesta. Lei, arrivata nella strada dopo aver cercato, inutilmente, a casa il diciannovenne, aveva visto Krimi chinato su Bader che stava “cercando di farlo svegliare, con dell’acqua e pizzicandolo”.

Fiori, foto e pensieri per ricordare Bader in via Colombi, alla Barca; nei riquadri, i due indagati: Charlie Sarcinelli e Badreddine Krimi, entrambi in carcere

E quando lei gli aveva chiesto perché fosse lì, lui le aveva detto di “non dire nulla a nessuno, perché lui ha dei figli e una famiglia”. Una richiesta a cui la giovanissima ha posto subito un fermo rifiuto. “Prima lo picchiate e poi gli dici di riprendersi!”, gli avrebbe anche detto. Motivo per cui, il giorno dopo, il trentunne, appreso della morte di Bader, aveva chiamato un amico della ragazzina, chiedendogli di fare da ‘tramite’ per reiterare la richiesta: “Mi ha chiesto di parlare io con lei – metterà a verbale il testimone con i carabinieri – perché lei non dicesse nulla alla polizia e nel caso di dire che lui non c’entrava nulla e di aver soltanto soccorso Bader chiamando l’ambulanza”.

Nella telefonata, l’indagato avrebbe anche dato la sua versione dei fatti all’amico - la stessa grossomodo poi fornita agli inquirenti, salvo avvalersi della facoltà di non rispondere in relazione agli ultimi minuti in via Colombi. Il trentunenne avrebbe ammesso il litigio, dicendo che Bader era “ubriaco” e lui nervoso per motivi personali.

E poi avrebbe scaricato la responsabilità dei fatti successivi al cognato, Charlie Sarcinelli: “Mi ha detto che il napoletano suo cognato, appena sceso dallo scooter ha incominciato a picchiare Bader”. E poi sempre l’indagato riferisce all’amico di “aver visto suo cognato inseguire Bader con la moto in direzione del poliambulatorio”. Krimi avrebbe ancora raccontato di aver trovato Bader a terra, con il sangue che gli usciva da naso e testa, raggiunta a sua volta via Colombi. E qui avrebbe anche tentato di rianimarlo, mettendolo in posizione di sicurezza. E sempre Krimi avrebbe detto agli infermieri del 118 che “c’era un ubriaco che era caduto a terra”. Ossia il povero Bader, massacrato di botte e finito su quella strada, in un modo che adesso i carabinieri del Nucleo investigativo stanno cercando di delineare nel dettaglio. E mentre Sarcinelli, già dalla sera stessa si era allontanato dalla Barca, intuendo i possibili sviluppi penali della sua condotta, Krimi il giorno dopo era ancora nel parco, con la famiglia. E qui, dopo una lite banale avrebbe minacciato un altro residente tra l’altro testimone dell’aggressione al Treno, dicendogli: “Finirete come l’altro”.