Omicidio alla Barca, spunta un video della lite: faccia a faccia, poi le spinte

Bologna, 1 maggio 2025 – Omicidio alla Barca, un filmato c’è. Ed è quello delle telecamere che hanno ripreso i minuti immediatamente precedenti all’aggressione a Eddine Bader Essefi, morto in ospedale poco dopo la lite con due ragazzi più grandi, la sera del 25 aprile. Aveva 19 anni ed era stimato nel quartiere e dai colleghi di Manicarettibo, locale di via Saragozza, dove lavorava come aiuto cuoco.

I carabinieri al lavoro subito dopo la morte del 19enne Eddine Bader Essefi (nel tondo), alla Barca

In quelle immagini c’è un primo frammento della verità che si sta provando a ricostruire con le indagini: si vede l’incontro tra i due ragazzi più grandi - un 29enne di origine tunisina e un 31enne della Campania - e Bader, che era in compagnia della fidanzatina. Le strade dei due gruppetti si incrociano, la zona è quella di via Colombi-via Buozzi, il punto è poco lontano da quello in cui il ragazzo sarà trovato, poco dopo, steso a terra, agonizzante.

Inizia una discussione, non si conoscono i motivi, nasce una lite, una scaramuccia, con qualche spinta tra Bader e i due. Poi, la fidanzatina si allontana. Nel filmato si vede fino a qui. Quello che è successo subito dopo resta, per ora, un mistero. Bader Essefi si sarebbe allontanato, e i due sarebbe andati nella sua stessa direzione. Non sono disponibili immagini dei minuti successivi, quelli dell’aggressione vera e propria che avrebbe portato alla morte del 19enne.

Ma quanto si vede nel filmato fino a quel momento conferma la testimonianza fornita dalla fidanzatina di Bader, 15 anni, che ha restituito agli inquirenti il tragico racconto di quella sera, anche se – ha detto – lei non ha assistito all’aggressione vera e propria, ma solo alla breve lite in strada, subito prima.

Fidanzatina che, dalla sera della tragedia, è inconsolabile. E mentre i parenti della vittima chiedono giustizia, c’è da capire come si siano svolti esattamente i fatti: Bader sarebbe stato pestato dai due, poi sarebbe caduto battendo la testa sul marciapiede. Ma i dettagli della vicenda sono ancora tutti da definire.

Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo, che raccolgono le prove. Da parte della ragazzina, c’è stata un’accusa precisa, e ora gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per mettere insieme tutti i tasselli. L’autopsia, martedì, ha restituito un quadro ancora poco chiaro di cosa può essere accaduto: c’è la certezza del trauma cranico, che Bader avrebbe riportato nella caduta, oltre a un paio di lesioni modestissime sul volto.

Sul caso la Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale, il fascicolo è in mano al pm Andrea De Feis. I due ragazzi sono indagati a piede libero. Fino a ieri, solo uno dei due indagati, il 29enne, (assistito dall’avvocato Luciano Bertoluzza, mentre l’altro è difeso dall’avvocato Roberto D’Errico) è stato risentito dagli investigatori.

Un anno fa, c’era stata una lite, per motivi banali, tra Bader e uno dei due indagati (l’italiano), che però non avrebbe grande peso: è però un elemento che aiuta a capire come in qualche modo i due – vittima e indagato – si conoscessero già.