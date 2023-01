Omicidio Biagi a Bologna: "Il 41 bis c’è per un motivo, che rabbia se lo togliessero alle Br"

Lorenzo, il figlio di Marco Biagi ucciso 20 anni fa dalle Br

Bologna, 10 gennaio 2023 – "Questo ragionamento forse è utile a far comprendere come la penso, almeno per una parte di questa vicenda: è come se Nadia Lioce, responsabile dell’omicidio del mio babbo Marco Biagi, facesse lo sciopero della fame in carcere e ci fosse una raccolta firme per revocarle il 41 bis. Allora in quel caso io, come figlio di una vittima del terrorismo, mi indignerei parecchio". [Missing Caption] Chiede cautela, ma con rigore legato al rispetto dell’ordinamento giuridico Lorenzo Biagi, figlio del giuslavorista Marco ucciso poco più di 20 anni fa dalle Nuove Brigate Rosse. Che interpellato sull’opportunità della raccolta firme ’per la vita’ di Alfredo Cospito, attivista anarchico al regime del 41 bis, condannato per avere gambizzato un dirigente dell’Ansaldo e tuttora imputato per ’strage politica’ (ma manca ancora una pronuncia della Consulta), fa un distinguo preciso sulla sua posizione. "Il 41 bis viene dato di solito ai terroristi, per esempio, quando possono costituire un pericolo, dall’interno del carcere, per la sicurezza pubblica – argomenta Biagi –. Del 41bis se ne occupano i giudici, per essere ancora più precisi se ne occupa il tribunale di Sorveglianza di Roma, quindi non vedo cosa c’entri una raccolta firme per revocare una misura...