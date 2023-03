Omicidio Biagi, il ricordo del figlio "È stato un innovatore coraggioso"

di Benedetta Dalla Rovere

Marco Biagi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi moderni animati dal "coraggio e dalla determinazione di portare avanti le proprie idee" per cambiare l’Italia. È questo il ricordo che Lorenzo Biagi, a 21 anni dall’omicidio del giuslavorista da parte delle nuove Brigate Rosse, ha voluto trasmettere in un incontro con Chiara Pazzaglia, e con Filippo Diaco, rispettivamente presidente e vicepresidente delle Acli di Bologna. I due magistrati palermitani e il professore bolognese "hanno sacrificato la loro vita perché avevano a cuore la collettività– prosegue Lorenzo Biagi – e avevano un progetto per l’Italia che manca molto ai giorni nostri".

Lavoro, attenzione alle fasce più fragili e eguaglianza erano le priorità della riforma che Biagi stava studiando, ricordano Pazzaglia e Diaco. Tutte istanze che sono ancora attualissime – e in parte senza risposte – dopo due decenni. Anche per questo la figura di Marco Biagi, che il figlio Lorenzo descrive come "un uomo mite, tranquillo" e "rispettoso di tutti", non smette di far pensare. "Ricordo mio padre sempre con un grande sorriso – dice – era un genitore presente, con cui io, mio fratello Francesco e mia mamma Marina abbiamo condiviso tanti momenti e da cui abbiamo imparato molto". Pensieri che vuole trasmettere soprattutto ai più giovani.

"Un mese fa ho visto un incontro di Fiammetta Borsellino in un teatro pieno di ragazzi e mi sono ritrovato molto nelle sue parole – aggiunge Lorenzo – : ha sottolineato l’importanza di portare avanti il ricordo e la memoria. Io parlo spesso ai giovani, lo farò anche ad aprile al liceo Galvani, che ho frequentato e che aveva frequentato anche mio padre. Per me è la cosa più importante". Per il figlio di Biagi "sono proprio gli adolescenti, che giustamente non conoscono storie come quelle di Falcone, Borsellino, mio padre e tanti altri, i più curiosi e ricettivi". A loro è rivolto l’invito ad "avere sempre il coraggio di portare avanti le proprie idee, ma sempre nel rispetto di quelle altrui".

Anche trovando la forza di indignarsi. Un esempio arriva dall’attualità degli ultimi mesi: "Di fronte a episodi come quello della band P38 (la gang che si esibiva mostrando sul palco la stella a cinque punte) la condanna non è stata unanime", segnala Lorenzo. "Davanti a certi fatti che riguardano estremismi, da una parte e dall’altra, dal mondo politico deve esserci maggiore compattezza, se ci si divide di fronte a certi accadimenti il messaggio che arriva ai ragazzi rischia di essere fuorviante".