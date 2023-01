Omicidio di Chiara Gualzetti, slitta l’udienza d’appello: da risentire i periti psichiatrici

I genitori di Chiara Gualzetti con un ritratto della figlia

Bologna, 12 gennaio 2023 - Rinviata al 20 febbraio l’udienza d’appello nel processo per il diciassettenne che a giugno del 2021 ha ucciso la quindicenne Chiara Gualzetti, nel parco dell’Abbazia di Monteveglio a pochi passi dalla casa di lei.

In quell’occasione verranno sentiti il perito del tribunale e i consulenti sulla capacità di intendere dell’ adolescente al momento del delitto. Il giovane, che era un ex stagista nell’attività di Vincenzo Gualzetti, il padre della vittima, è dal giorno successivo al delitto detenuto nel carcere minorile del Pratello.

In primo grado era stato condannato a 16 anni e 4 mesi, il massimo della pena possibile con rito abbreviato e tenendo conto delle attenuanti legate alla minore età. L’accusa è di omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima). La famiglia Gualzetti è rappresentata dall’avvocato Giuseppe Annunziata; il ragazzo dall’avvocato Tanja Fonzari. In aula ieri mattina presenti anche l’imputato e la madre: entrambi non hanno mai perso una udienza di tutto il percorso processuale.

Presenti anche i genitori di Chiara con alcuni amici e il loro avvocato, ma non hanno potuto accedere alla camera di consiglio a porte chiuse. Chiara, il 27 giugno 2021, fu assassinata a coltellate e poi finita a calci e pugni, come ricostruito dallo stesso ragazzo in sede di interrogatorio, il quale ha spiegato di avere agito guidato da un “demone”.