Bologna, 1 luglio 2021 - Lei gli va incontro, lo raggiunge mentre lui, il suo assassino, parcheggia la bici con cui è passato a prenderla sotto casa, in via Abbazia a Monteveglio. Lo saluta e si abbracciano. Così Chiara Gualzetti, 15 anni, trovata morta lunedì pomeriggio nel Parco dell’Abbazia di Monteveglio a pochi passi da casa sua, viene immortalata dalle telecamera di sorveglianza davanti alla sua casa. Mentre saluta il sedicenne ora in stato di fermo con l’accusa di averla uccisa, e di averne pure premeditato l’omicidio.

Il ragazzo, che ha confessato, era andata a prenderla domenica mattina attorno alle 9.30. Nel video si vede Chiara che esce di casa, lo saluta con un abbraccio poi rientra qualche istante. È il momento in cui avverte i suoi: esco per dieci minuti. Torna fuori e si allontana con lui. Non sa che a casa non tornerà mai più.

