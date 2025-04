Omicidio della vigilessa. Parla la comandante:: "Gualandi non poteva portare l’arma"

"Chi svolge servizi interni non deve essere armato. Gualandi non poteva portare l’arma". Silvia Fiorini è la comandante della polizia locale di Sala Bolognese e Anzola. Lo era anche quando il 16 maggio dell’anno scorso Sofia Stefani, 33 anni, venne uccisa nell’ufficio di Anzola dell’ex comandante Giampiero Gualandi, 63enne, con cui aveva un rapporto extraconiugale. Ieri l’imputato, difeso dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, era in aula per le terza udienza del processo a suo carico, accusato dell’omicidio volontario aggravato della collega, già in servizio a Sala Bolognese e da poche settimane operante su Cervia. Ma nel presidio di Anzola continuava ad andare, a trovare Gualandi in ufficio, ai tempi responsabile del settore contenzioso. A dirlo in Corte d’Assise, davanti al giudice Pasquale Liccardo, sono alcuni dei sette testimoni ascoltati ieri. Su tutti la comandante Fiorini, la quale ha ripercorso un po’ il clima che c’era, tra veleni e dissapori. Ma a farlo è stato anche il pensionato Maurizio Doboletta, ex vigile, che era amico sia della Stefani che di Gualandi. Così da passarci dei pomeriggi insieme, in quell’ufficio di Anzola, con tanto "di caffè e pasticcini".

Arrivando, l’8 maggio, davanti a tutti e due, a "toccare e impugnare" quella pistola di ordinanza, una Glock 17, da cui otto giorni dopo partirà il colpo fatale. Un incidente in seguito a una colluttazione, secondo la difesa, mentre per la procura si tratterebbe di un gesto volontario.

LA COMANDANTE

"La Stefani da quando era stata assunta, nel dicembre del 2022, aveva iniziato ad avere atteggiamenti non consoni al suo ruolo, tanto che sono stata costretta ad avviare dei procedimenti disciplinari a suo carico, per poi notificarle nel novembre del 2023 il mancato superamento del periodo di prova". A dirlo è la comandante Fiorini, rispondendo alle domande della procuratrice aggiunta Lucia Russo. "Minacce a una collega dopo che la Stefani si era appartata, chiamando Gualandi, durante un intervento nel Comune", per esempio, "ma non ho mai saputo di atti di violenza fisica". Ma anche sul rapporto tra Gualandi e Stefani c’erano dubbi. "Lei si rivolgeva sempre a lui quando aveva un problema. Nella primavera del 2024 mi è stato riferito più volte che lei andasse ancora ad Anzola. Mi è stato detto di lei che si chiudeva nell’ufficio di lui, anche a lungo, che era stata sentita la voce della Stefani o dello scooter di lei parcheggiato fuori. Ma io non ho mai visto la Stefani entrare nell’ufficio di Gualandi", risponde la comandante alle domande dell’avvocato della famiglia della vittima, Andrea Speranzoni, seduto vicino a padre e madre della Stefani.

Segno anche dei rapporti freddi e non distesi che c’erano tra le parti. Da metà del 2021, momento in cui Gualandi viene esentato con certificazione medica dai servizi esterni, rimanendo solo per quelli interni "e quindi non deve essere armato", ai giorni dei tragici fatti, "qualsiasi cosa io dicessi o scrivessi, da parte di Gualandi arrivavano richieste di chiarimenti, lamentele, con centinaia di mail. Io smisi di rispondere", prosegue la comandante. E poi: "Le lamentele dei colleghi sulla Stefani erano costanti. Alcuni mi chiesero di non essere messi in turno con lei".

LA STEFANI SI CONFIDAVA

Tra le testimoni anche Patrizia Buzzoni, conoscente di Gualandi da 30 anni e confidente, a sua detta, della Stefani. Parole confuse, con salti temporali e incisi vaghi. "I colleghi la tormentavano in tutti i modi. Lei non si sentiva bene in quel clima. Sofia non era una persona aggressiva. Anzi, solare, socievole e molto motivata nel suo lavoro. Sognava di diventare agente di polizia municipale a tempo indeterminato".

L’AMICO DI GUALANDI

Doboletta, oggi pensionato, ha lavorato per diversi anni insieme a Gualandi. E racconta dell’amicizia tra i due che negli ultimi periodi si era allargata anche a Sofia. "Lei nella testa voleva solo andare a lavorare ad Anzola. Io le dicevo di resistere alle difficoltà interne con gli altri colleghi. Ci sentivamo spesso, a volte mi chiamava anche cinque volte al giorno e la aiutavo a prepararsi per i concorsi". Sulla relazione dei due invece? "Avevo il sospetto, ma ufficialmente non lo sapevo". Poi, un cenno a un altro collega, sempre vigile, con cui la Stefani ebbe una relazione prima del Covid: "Mi aveva raccontato di alcuni sbalzi d’umore di Sofia, che poi lo graffiava. Lui aveva paura di fermarla, lasciandole dei segni e rischiando di essere denunciato. Ma io non l’ho mai vista aggredire nessuno". Infine, la stretta di mano a Gualandi.

Tra i testimoni l’agente Giuseppe Ardizzone. "Chi svolge servizi interni, che io sappia, non deve tenere l’arma in ufficio. Una volta ero a fine turno e passando con un collega davanti all’ufficio di Gualandi lo vidi con l’arma sul tavolo".

LE DUE FOTOCOPIE

Dalla parte opposta dell’ufficio di Gualandi nel comando di Anzola c’era il suo armadietto. "Dentro trovammo due fotocopie. In una c’erano delle mani intrecciate, nell’altra un seno. E poi un terzo foglio, bianco, con scritto a matita G+S, 30 aprile 2024", racconta Vincenzo Bazzurri, tenente dei carabinieri del radiomobile di Borgo Panigale, che ha fatto un excursus sulla pulizia di un’arma.

I TEMPI A CERVIA

Una delle ultime persone ad aver visto Sofia Stefani è stata la signora che le affittava casa a Cervia: "Mi ha detto che il 16 maggio sarebbe andata a firmare dei documenti a Bologna. L’ho vista per le scale, con il casco. Per me era come una sorta di figlia". E poi uno dei colleghi del comando di Cervia: "Aveva iniziato il contratto ad aprile. Mi aveva detto che questo trasferimento potesse crearle dei dissidi con il fidanzato", parte civile con l’avvocato Lisa Baravelli. In aula anche il legale del Comune di Anzola, Andrea Gaddari. Prossima udienza mercoledì 16 aprile alle 10.30.