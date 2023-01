Omicidio di Alessandra Le ricerche del killer: "Se la colpisco in testa con una mazza, poi urla?"

di Federica Orlandi Le ricerche su Google degenerano man mano. L’11 giugno 2022, Giovanni Padovani cerca: ‘Stalking e violenza sulle donne quanti anni di reclusione’. Il 16, ‘come comprare un’arma’. A luglio, poco meno di un mese prima dell’omicidio a martellate della ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, chiede al web la ‘quantificazione risarcimento danni stalking’ e la durata del ‘processo per stalking’. Il giorno dopo i suoi intenti paiono delinearsi: ‘Che pena c’è per uccidere una donna‘, ‘pena accoltellamento’, ma anche ‘pagare delle persone per picchiare’. Il quadro si fa via via più macabro. Nei giorni immediatamente antecedenti il delitto, avvenuto il 23 agosto scorso, il ventisettenne non ha remore: ‘dove perde meno sangue una persona colpita da una mazza’, ‘con un colpo alla testa forte con una spranga riesce poi a urlare’ e ‘posto migliore per nascondersi con un cadavere’, e ‘Stati in cui non valgono le leggi italiane‘. Cerca anche articoli del tenore di ‘come uccidere la moglie ed essere felici’ e notizie su femminicidi. Gli elementi per il delitto compiuto poche ore dopo sono tutti qui. Questi gli inquietanti risvolti emersi dalla consulenza tecnica informatica disposta dalla Procura sui cellulari e i computer di Alessandra e del suo assassino. Il consulente...