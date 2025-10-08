Omicidio di Bader alla Barca. Scarcerato uno degli indagati: ai domiciliari con il braccialetto

Charlie Sarcinelli, arrestato (assieme a Badreddine Krimi) per l’omicidio di Bader Essefi (nella foto), 19enne ucciso alla Barca il 25 aprile scorso, è stato scarcerato: è ai domiciliari con braccialetto elettronico a casa dei nonni in provincia di Napoli.

Questo perché - ha stabilito il gip - è trascorso "un tempo apprezzabile" dal fatto e perché vengono ritenuto più che accettabili le condizioni del contesto abitativo e familiare, anche tenendo conto della distanza da Bologna. Bader, di origine tunisina, era arrivato in Italia quattro anni fa e lavorava come aiuto cuoco da Manicarettibo, in via Saragozza: quella sera, è stato trovato agonizzante sul marciapiede di via Colombi, dietro la chiesa di Sant’Andrea, dopo una lite violentissima con Sarcinelli e Krimi, iniziata sotto i portici del Treno: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo in ospedale. L’indagine sulla sua morte è ormai alle battute finali, a breve la chiusura ufficiale del fascicolo.

Per Sarcinelli, e per il 31enne tunisino Krimi, l’accusa è di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Secondo i carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal pm Andrea De Feis, i due avrebbero aggredito il 19enne con calci, pugni, ginocchiate al volto e probabilmente anche con un oggetto contundente. La lite sarebbe iniziata dalla richiesta della vittima di lasciare in pace altri giovani ai quali Badreddine Krimi, secondo quanto aveva riassunto il gip nell’ordinanza di custodia cautelare, aveva "provocatoriamente" offerto del denaro. Ora il gip, in risposta all’istanza del difensore di Sarcinelli, avvocato Roberto D’Errico, ha disposto per lui i domiciliari.

"Il giudice ha accolto la richiesta della difesa – commenta l’avvocato D’Errico – in ordine al fatto che il tempo trascorso viene ritenuto apprezzabile, oltre che vengono ritenute accettabili le condizioni oggettive e soggettive della sua situazione" che consentono di passare alla misura dei domiciliari, "per di più in un luogo molto distante da Bologna".