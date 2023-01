Omicidio di Chiara Gualzetti, slitta l’udienza d’appello. I genitori: “Confermare la condanna”

I genitori di Chiara Gualzetti con un ritratto della figlia

Bologna, 12 gennaio 2023 - Rinviata al 20 febbraio l’udienza d’appello nel processo per il diciassettenne che a giugno del 2021 ha ucciso la quindicenne Chiara Gualzetti, nel parco dell’Abbazia di Monteveglio a pochi passi dalla casa di lei. Le lacrime del padre dopo la sentenza in primo grado: “Soddisfatti, ma mia figlia non tornerà” In quell’occasione verranno sentiti il perito del tribunale e i consulenti sulla capacità di intendere dell’ adolescente al momento del delitto. Il giovane, che era un ex stagista nell’attività di Vincenzo Gualzetti, il padre della vittima, è dal giorno successivo al delitto detenuto nel carcere minorile del Pratello. "Mi aspetto che ci sia una conferma della sentenza. La pena che ha avuto è il massimo che noi potevamo ottenere, seppur poco per quello che ha fatto. Spero che almeno che resti quella condanna per rispetto della morte di mia figlia”, aveva detto in mattinata il padre di Chiara, Vincenzo Gualzetti. In primo grado era stato condannato a 16 anni e 4 mesi, il massimo della pena possibile con rito abbreviato e tenendo conto delle attenuanti legate alla minore età. L’accusa è di omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima). La famiglia Gualzetti è...