Omicidio di Chiara, la sorpresa I giudici: "Ascoltare ancora i periti"

di Federica Orlandi Le carte tornano tutte in tavola. E la sentenza del baby killer di Chiara Gualzetti potrebbe essere ribaltata in secondo grado. La Corte d’appello ieri mattina ha infatti deciso di rinviare l’udienza per poter risentire il perito incaricato dal tribunale e i consulenti di parte che valutarono la capacità di intendere e di volere dell’imputato diciassettenne: si tratta di ben cinque professionisti. Tra cui la psichiatra Luisa Masina, nominata come ’superperito’ dal tribunale per i minorenni, che concluse per la lucidità del ragazzino al momento dell’omicidio, nonostante lui avesse sempre sostenuto di avere ucciso per volere di un "demone" che lo perseguitava. L’adolescente, accusato di omicidio pluriaggravato dai futili motivi, dalla premeditazione e dalla minore età della vittima, oltre che del porto abusivo dell’arma utilizzata per uccidere Chiara, un coltello, a luglio è stato condannato a 16 anni e quattro mesi, il massimo previsto considerando il rito abbreviato prescelto (che garantisce lo sconto di un terzo della pena) e le attenuanti legate alla minore età dell’imputato. Chiara, sedici anni ancora da compiere, è stata assassinata a pochi passi da casa, al parco dell’Abbazia di Monteveglio, il 27 giugno del 2021, dal ragazzino che le piaceva. Lui l’aveva invitata a uscire...