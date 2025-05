Omicidio di Fabio Cappai. Ok alla messa alla prova per i due amici del killer

Omicidio di Castel del Rio, concessa la messa alla prova per i due giovani amici del killer. Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2022, Fabio Cappai fu accoltellato e ucciso da un sedicenne al culmine di una rissa vicino ai campi sportivi del paese. Aveva 23 anni.

Si è rifatto l’appello per i due ragazzi amici dell’assassino, minorenni all’epoca dei fatti, accusati di concorso anomalo in quell’omicidio: lo aveva deciso la Cassazione dopo il ricorso del loro avvocato Giovanna Cappello, che aveva impugnato la sentenza d’appello sottolineando soprattutto la mancata concessione del beneficio della messa alla prova a favore dei suoi assistiti. I due erano stati condannati l’uno a 5 anni e 5 mesi, l’altro a 4 anni e 2 mesi. Il ricorso dell’avvocato era stato accolto dai giudici della Prima sezione penale minorenni della Suprema Corte, che aveva annullato con rinvio ad altra composizione di giudici d’appello la sentenza impugnata.

E ieri i giudici della Corte d’appello di Bologna hanno, dopo due ore e mezzo di udienza e un paio di ore di camera di consiglio, sono usciti con le ordinanze che accolgono la richiesta di messa alla prova.

Per il primo è stata disposta la messa alla prova per un periodo di due anni, per il secondo la messa alla prova per un periodo di un anno e 8 mesi. I tempi stabiliti per la messa alla prova sono un po’ più bassi di quelli che erano stati dati in primo grado a uno dei due correi (che aveva preso tre anni).

I giudici d’appello hanno dunque ritenuto che ci fossero tutti i requisiti necessari per l’accoglimento del progetto della messa alla prova. I due giovani amici del killer ieri hanno ringraziato la Corte per la fiducia concessa e hanno dichiarato che in questi anni hanno ben compreso la gravità delle loro condotte, aggiungendo di avere grande rispetto per il dolore della famiglia di Cappai. L’avvocato Cappello esprime “grande soddisfazione per essere riusciti a ottenere la messa alla prova davanti alla Corte d’Appello. Una decisione importante, e ora i miei assistiti hanno davanti un periodo in cui dovranno dimostrare al tribunale che hanno ben compreso l’errore che hanno commesso e mostrare condotte di vita integerrime. Sarà un percorso lungo e faticoso, ma sono ben consapevoli che questo è per loro un dovere e intendono portarlo a termine”.

Se durante la messa alla prova andrà tutto bene, per i due ragazzi ci sarà l’estinzione del reato.

Fabio Cappai, che abitava a Moraduccio, fu accoltellato al petto e alla schiena durante una lite tra quelli che erano dei ragazzini, poi fu lasciato lì, a morire davanti a tutti, vicino a un bar dei campi sportivi del paese. Fu inutile l’intervento del 118 con l’elisoccorso. Il ragazzino che lo accoltellò aveva confessato poco dopo, indicando ai carabinieri dove era buttato il coltello, undici centimetri di lama, usato quella notte.