Omicidio di Persiceto, trovato il coltello

Un coltello da cucina, che era stato pulito e nascosto insieme agli altri. Questa è l’arma che il 48enne Francesco Ferioli avrebbe utilizzato per ammazzare con tre fendenti il coinquilino 54enne Andrea Beluzzi. La conferma è arrivata a seguito di una serie di analisi che i carabinieri hanno svolto sui coltelli recuperati all’interno dell’abitazione dove si è consumato il delitto di San Silvestro a San Giovanni in Persiceto. Individuare l’arma da taglio, però, non è stato facile: Ferioli, infatti, dopo aver sommariamente pulito la casa e il coltello lo avrebbe nascosto, insieme agli altri, in un anfratto dell’appartamento.

È stata proprio la totale assenza di coltelli sul piano cucina e nei cassetti a destare i sospetti dei carabinieri della Compagnia di San Giovanni, intervenuti con la scientifica per i rilievi. A confermare, inoltre, l’utilizzo proprio di un coltello cosiddetto ‘ domestico’ per ammazzare Beluzzi sono stati i segni, simili a piccoli tagli, che Ferioli presentava sull’avambraccio. Come spiegato da esperti del settore, quando si colpisce con violenza qualcuno con un’arma da taglio a uso domestico, ovvero senza nulla che protegga l’impugnatura, l’aggressore stesso, nella maggior parte dei casi, presenta tagli perché la presa tende a sfuggire. A destare dubbi negli inquirenti sull’innocenza di Ferioli, il cui arresto è stato convalidato e che davanti al gip ha fatto scena muta, era è stato inizialmente il suo alibi. Il 48enne, infatti, ascoltato per ore in caserma dopo il ritrovamento del cadavere, ha detto che, come veterinario, si era recato da una donna per visitare il gatto malato all’ora di pranzo e che non sapeva, dunque, cosa potesse essere successo a Beluzzi nell’arco della mattinata.

Arrivato a casa, poi, l’avrebbe visto morto. Dal paziente a quattro zampe Ferioli c’è effettivamente andato ed è arrivato in bicicletta. Ma gli orari da lui riferiti in un primo momento ai carabinieri non coincidevano né con quanto ricostruito né con le tempistiche che gli erano necessarie per arrivare a casa della donna e tornare. Ferioli a visitare il gatto, in base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sarebbe andato molto prima dell’ora di pranzo. E avrebbe così avuto il tempo di notare il corpo del coinquilino, sulla porta d’ingresso della camera da letto ben prima di quando ha chiamato il 118. A insospettire i militari, inoltre, il fatto che tutti i termosifoni fossero spenti, nonostante le rigide temperature, e che le finestre della camera del Beluzzi fossero spalancate: potrebbe essere stato un espediente per tenere bassa la temperatura del corpo della vittima.

Quel che è certo, stando al medico legale, è che Beluzzi era stato accoltellato a morte già nella notte a cavallo tra il 30 ed il 31 dicembre. I due vivevano nella casa di proprietà della vittima, a San Giovanni, nell’ambito di un progetto di coabitazione solidale dei servizi sociali che mirava a far sì che persone in situazioni di disagio o fragilità si aiutassero l’un l’altro. E proprio questo percorso sarà al centro della commissione consiliare convocata per oggi dal Comune di San Giovanni. Intanto domani dalle 10.30 alle 11.30 si potrà dare un ultimo saluto a Belluzzi alla Certosa di Bologna.

Zoe Pederzini