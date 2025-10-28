Omicidio di via dal Cossa. L’ex verso il processo: "Giudizio immediato"

Non ci sarà udienza preliminare per Redouane Ennakhali. Il quarantaquattrenne marocchino che ha pestato e accoltellato la ex provocandole traumi tali da causarne, tre mesi dopo, la morte, verrà processato con tutta probabilità con giudizio immediato. Nadia Khaidar, 50 anni, anche lei marocchina, è morta lo scorso 18 ottobre: era in condizioni critiche dal 27 luglio scorso quando l’uomo, con una ferocia inaudita, l’aveva aggredita nella sua casa di via Dal Cossa, in zona Santa Viola. Difeso dagli avvocati Rocco Cariglino e Alfonso Marra, Ennakhali si trova alla Dozza da quel giorno di luglio, quando era stato subito arrestato dai carabinieri del Radiomobile.

"Il nostro assistito è distrutto. So che può sembrare alla luce dei fatti purtroppo accaduti un’anomalia, ma è un uomo disperato – racconta l’avvocato Cariglino –. Continua a piangere, dicendo che sarebbe voluto morire lui al posto di Nadia. Non si può perdonare quanto commesso". Ennakhali era entrato come una furia in casa di Nadia, dopo averne speronato l’auto. Aveva buttato giù la porta e l’aveva pestata, sbattendole la testa contro i mobili, e poi accoltellata. In preda ad alcol e droghe, quando i carabinieri erano arrivati a fermarlo, aveva gridato loro "L’ho ammazzata". Nadia quel giorno non era morta. Aveva resistito, con tutte le forze. Ma il suo cuore, 10 giorni fa, si è spento.

A coordinare le indagini su via dal Cossa è il pm Domenico Ambrosino: dopo la morte di Nadia, l’accusa per Ennakhali, che era di tentato omicidio aggravato da motivi futili o abietti, dovrà essere riqualificata in omicidio. Non è escluso che possano essere delegati dalla Procura accertamenti medico legali, per cristallizzare le cause che hanno portato alla morte della donna. Gli avvocati dell’indagato, contestano intanto l’aggravate dei futili motivi: "Non sussiste nel merito – spiegano ancora i due legali – perché viene contestato al nostro cliente che l’aggressione sia stata motivata dal fatto che volesse allacciare una relazione con la vittima. Ma con la povera Nadia si conoscevano da tanti anni, c’era un rapporto risalente. Questa ricostruzione per noi non è corretta".

n. t.