Gaggio Montano, 30 ottobre 2021 - Omicidio fra i monti di Gaggio Montano, dove nella notte è stato ritrovato il cadavere di una donna di 72 anni, Natalia Chinni detta ‘Carmen’, insegnante di inglese in pensione residente a Orti, ad Alto Reno Terme. L'anziana è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco, forse di un fucile: secondo gli inquirenti le ferite che il corpo presenta alle gambe e al basso ventre sono fori di proiettile. Sul caso è aperta un'indagine per omicidio aggravato da futili motivi. Indagano i carabinieri, coordinati dal pm Antonello Gustapane e dal procuratore Giuseppe Amato. Dalle ultime informazioni pare sia indagato un vicino di casa di Gaggio Montano.

Il corpo della donna è stato ritrovato a Santa Maria Villiana, dove l'ex insegnante aveva una seconda casa. Anche ieri vi s'era recata per fare pulizie e controllare forse interventi di ristrutturazione. Solo il suo mancato rientro a casa per cena ha fatto preoccupare il marito e il figlio 45enne: quest'ultimo è andato a cercarla nella casa di Gaggio Montano, dove ha fatto la terribile scoperta del corpo della madre senza vita.

A questo punto l'uomo ha chiamato il 118 e i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Sul posto è andata anche la sezione investigazioni scientifiche, oltre al medico legale, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire le cause della morte. Stando ai primi rilievi, non c'erano segni di effrazione o di scasso, ma la porta dell'abitazione era aperta. La casa inoltre era in ordine e pare non mancasse nulla.

Sulla vicenda ora aleggia comunque un velo di mistero, in attesa che gli accertamenti possano chiarire come Natalia Chinni è stata uccisa e, soprattutto, perché.