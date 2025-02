Omicidio Gallo, Cappello ci riprova. La sostituta pg: "Sentenza impeccabile"

Il delitto Gallo arriva in Cassazione. È stata fissata per il 27 febbraio la discussione del femminicidio di Kristina, mamma di 26 anni trovata morta nella sua casa in Bolognina nel 2019. In primo e secondo grado è stato condannato a 30 anni Giuseppe Cappello, 46, con cui la giovane aveva una relazione: è stato il suo avvocato Gabriele Bordoni a fare ricorso.

La vittima era stata trovata nuda con le gambe sotto al letto; si pensò a una morte naturale, ma il caso fu riaperto dopo l’autopsia, che rilevò che Kristina potesse essere stata strangolata. La sostituta pg della Cassazione Olga Mignolo ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la sentenza impugnata non sia contraddittoria né illogica: i giudici, evidenzia, hanno valutato ogni indizio, dalla posizione del corpo al dna dell’imputato sotto un’unghia della vittima, compatibili con graffi su Cappello; dalle celle del cellulare di lui, all’indole violenta dell’uomo e alla relazione turbolenta tra i due. Parti civili per la famiglia Gallo sono gli avvocati Cesarina Mitaritonna e Francesco Cardile, Barbara Iannuccelli per l’associazione ’La caramella buona’.