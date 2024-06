Omicidio Gallo, conferma in appello. Trent’anni al suo ex fidanzato: "È stato Cappello a ucciderla"

La Corte d’assise d’appello conferma: Giuseppe Cappello ha ucciso Kristina Gallo e perciò deve scontare trent’anni di carcere. La sentenza nei confronti del 46enne accusato di omicidio è arrivata ieri nel pomeriggio. La ragazza di 26 anni fu trovata senza vita dal fratello il 26 marzo del 2019, nell’appartamento in cui viveva in via Andrea da Faenza, in Bolognina. Inizialmente si pensò a una morte naturale, ma poi il fascicolo fu riaperto per omicidio e nel luglio del 2022 venne arrestato Cappello, con cui la giovane aveva una relazione. L’uomo fu mandato poi ai domiciliari.

In primo grado, il giudice dell’udienza preliminare Sandro Pecorella lo condannò a trent’anni, in abbreviato; in appello, la sostituta pg Licia Scagliarini ha appunto chiesto la conferma di quella decisione. Alla richiesta della Procura generale si erano associate le parti civili, ossia i familiari di Kristina, assistiti dagli avvocati Francesco Cardile e Cesarina Mitaritonna, e l’associazione ‘La caramella buona’, rappresentata dall’avvocata Barbara Iannuccelli, che si sono anche viste confermare le provvisionali stabilite dal giudice di primo grado: centomila euro ai familiari e diecimila per ‘La caramella buona’. L’avvocato Gabriele Bordoni, che difende Cappello, aveva chiesto l’assoluzione del suo assistito.

Kristina, che lasciò una figlia che all’epoca aveva sette anni, fu ritrovata sul pavimento della sua camera , nuda e con le gambe sotto al letto. Era morta da almeno due giorni, probabilmente di più. Aveva sul corpo graffi che furono attribuiti al suo cane Rottweiler, rimasto a lungo solo con lei. Inizialmente, il medico legale stabilì un decesso naturale e la Procura chiese l’archiviazione. I poveri resti della giovane furono cremati. La famiglia Gallo però impugnò l’atto, e il gip dispose nuovi accertamenti, tra cui una consulenza affidata ai medici legali Cristina Cattaneo e Biagio Eugenio Leone. I quali, basandosi sulle fotografie della Scientifica e sui pochi elementi biologici conservati dall’autopsia, ritennero che la causa del decesso potesse essere uno strangolamento. La posizione del corpo innaturale, il Dna di Cappello sotto le unghie della vittima e sulla sua biancheria strappata, le siringhe d’insulina dell’uomo trovate nell’appartamento (nel frattempo dissequestrato e tornato ai proprietari, ma ricostruito in 3D con una tecnica innovativa dai carabinieri), fecero arrestare l’ex. Il quale, stando alle ricostruzioni, l’avrebbe tenuta in uno stato di "segregazione morale", controllandola e isolandola, fino a ucciderla prima che potesse rivelare la loro relazione a sua moglie.

"Questa condanna, per tutte le ragazze che si rivolgeranno alla nostra associazione d’ora in poi – così l’avvocato Iannuccelli –, sarà un monito a denunciare prima che sia troppo tardi, perché una giovane mamma non può morire così". I familiari di Kristina, tramite l’avvocato Mitaritonna, si dicono "confortati" dalla conferma della pena.

Federica Orlandi