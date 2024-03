Omicidio Gozzoli. A processo i due amici

E‘ arrivata la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della procura di Modena nei confronti dei due giovani romeni, di 20 e 21 anni, attualmente detenuti al Sant’Anna, accusati dell’omicidio di Alessandro Gozzoli, 41enne di Bazzano, trovato morto nel suo appartamento di Casinalbo (Modena) il 10 marzo di un anno fa con mani e piedi legati. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo due aprile davanti al giudice del tribunale di Modena, dottoressa Clò. I due giovani amici furono arrestati uno in Romania e l’altro in Inghilterra grazie alle indagini dei carabinieri di Sassuolo e di Modena. I due, difesi dagli avvocati Andrea Margotti e Maria Larossa, erano fuggiti dopo il delitto a bordo dell’auto della vittima, dopo essersi impossessati di carte di credito e dispositivi informatici.

Entrambi devono rispondere di omicidio volontario aggravato, rapina e indebito utilizzo di carte di credito.

Alessandro Gozzoli morì, secondo l’autopsia, per asfissia meccanica acuta da compressione. Dagli accertamenti – coordinati dalla procura -, era emerso come quella notte i due, dopo aver conosciuto la vittima a Bologna, si fossero recati nella sua abitazione di Casinalbo per trascorrere la serata insieme. Durante la serata, nell’ambito di un rapporto gli indagati avevano immobilizzato Gozzoli bloccandogli le gambe con lacci al letto e legandogli i polsi dietro alla schiena. Con estrema violenza i due lo avevano poi ucciso soffocandolo.

Sono state le testimonianze fondamentali degli amici di Alessandro Gozzoli a mettere gli inquirenti sulle tracce dei due presunti responsabili del delitto. Gli amici e conoscenti del 41enne, infatti, avevano descritto alla perfezione i volti dei sospettati, il loro abbigliamento, la ‘pronuncia’ dell’Est Europa e l’immediato raffronto con le immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano permesso agli inquirenti di identificarli. Ad incastrare il più piccolo dei due, che inizialmente aveva preso contatti con un amico della vittima sono stati soprattutto i segni ‘particolari’ sul corpo: una cicatrice sul sopracciglio e un tatuaggio con il nome della fidanzata.

I carabinieri da subito avevano acquisito i filmati di sorveglianza di Bologna dove i due indagati erano stati ripresi mentre scendevano dell’auto della vittima alle 4 del mattino del 10 marzo: uno dei due aveva in mano un tablet (quello sottratto dall’abitazione di Gozzoli). Alle 18 dello stesso giorno, infatti, l’auto di Gozzoli era stata ritrovata a Bologna. Il due aprile prossimo i due imputati compariranno in aula e nei loro confronti partirà il processo.

Valentina Reggiani