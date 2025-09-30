Omicidio in piazza XX Settembre. Condannato a sedici anni

La Corte di assise di Bologna ha condannato a 16 anni un guineano di 26 anni accusato dell’omicidio di Mamadou Sangare, coetaneo originario della Costa d’Avorio, ucciso a coltellate nella notte tra il 24 e il 25 settembre di un anno fa in piazza XX settembre, zona stazione. Il giovane venne fermato dai carabinieri e portato in carcere. La Procura, con il pm Stefano Dambruoso, aveva chiesto l’ergastolo. Ma i giudici, presieduti da Pasquale Liccardo, hanno escluso per l’imputato l’aggravante dei futili motivi e hanno quindi accolto la richiesta di rito abbreviato, formulata in precedenza dal difensore, avvocato Roberta Zerbinati, con il risultato della riduzione di un terzo della pena. Dopo l’assassinio e altre aggressioni ci fu un giro di vite sulla sicurezza nella zona e nei giorni seguenti arrivò a Bologna il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per partecipare ad un comitato dell’ordine pubblico.

La vittima, Mamadou Sangare, non aveva fissa dimora. Era noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ma anche come assuntore di droghe e frequentatore più o meno assiduo di piazza XX Settembre e della zona attorno alla stazione. Tutto successe attorno all’una di notte. Stando alle ricostruzioni dei testimoni e a quanto ripreso dalle telecamere della zona – e grazie alle indagini dei carabinieri, coordinati dal pm Stefano Dambruoso –, la vittima si trovava in piazza con un amico, un italiano di 45 anni, con cui aveva preso droghe. Dopo qualche minuto, si era avvicinato a loro un terzo uomo, anch’egli già noto alle forze dell’ordine; il nuovo arrivato si è quindi allontanato con la vittima. Poi, forse, la lite è degenerata per questioni di droga oppure – tra le ipotesi – per questioni personali. Fatto sta che, dopo qualche minuto, Sangare ricompariva nelle immagini delle telecamere pieno di sangue. Subito l’amico ha chiamato il 118, così come alcuni testimoni del vicino locale; i sanitari sono accorsi con i carabinieri del Radiomobile. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, nel frattempo svenuto, ma data la gravità delle sue condizioni non hanno potuto fare altro che caricarlo in ambulanza e precipitarsi al pronto soccorso del Maggiore. Invano: qui infatti il giovane Sangare era presto deceduto a causa della profonda ferita al torace.

Chiara Gabrielli