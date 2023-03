Omicidio di Kristina Gallo, l’ultimo video. Ride e scherza con la cagnolina Sally

Bologna, 29 marzo 2023 – “Questo è il mio amore….E mi fa tante tante coccole”. Alcuni tra gli ultimi istanti felici di Kristina Gallo, la giovane di 27 anni trovata morta dal fratello, il 26 marzo del 2019 nel suo appartamento in affitto in via Andrea da Faenza. La giovane gioca, riprendendosi con il cellulare, con la sua cagnolina.

Kristina Gallo venne trovata morta nel 2019

Per quello che da possibile morte naturale è diventato un caso di omicidio, è accusato l’ex fidanzato della giovane, Giuseppe Cappello. Nel processo, che si aprirà a giorni, si è costituita parte civile, rappresentata dall’avvocato Barbara Iannuccelli, l’onlus di Reggio ‘Caramella Buona’.

Il rotweiler sally, sarà per la Gallo l’unico e ultimo compagno negli ultimi istanti di vita. Volano baci e coccole da parte di entrambi.