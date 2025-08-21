Omicidio Matteuzzi, la sorella Stefania: “Sandra era pura gioia. Vogliamo giustizia”

Bologna, 21 agosto 2025 – La famiglia ha diffuso una lettera aperta indirizzata ad Alessandra Matteuzzi in occasione del terzo anniversario della morte della donna.

“Cara Sandra, sono passati tre anni dalla tua scomparsa, una terribile morte che ti ha strappato alla vita e all’amore dei tuoi cari. Un atroce femminicidio che ha ferito tutta la città di Bologna e tutta Italia. Sai Sandra tutta Bologna ci è sempre stata vicino e ci ha dato la forza per andare avanti in questi anni. Vogliamo che per te sia fatta giustizia; il 17 settembre ci sarà l’ultimo grado di giudizio e noi saremo in Cassazione a Roma affinché la giustizia riconfermi l’ergastolo al tuo assassino. Sandra la tua voce, la tua risata, il tuo altruismo, la tua voglia di vivere è sempre con noi. Continueremo a lottare per te e per tutte le donne che ogni giorno vengono assassinate. Dopo la sentenza insieme alla nostra città organizzeremo un momento in cui ti ricorderemo”.

"Avere giustizia per Sandra? Non è possibile, perché l’unica giustizia vera sarebbe che lei tornasse a vivere, che fosse di nuovo qui, accanto a me. E questo non può accadere. Ma confidiamo nella giustizia processuale sperando che sarà confermato l’ergastolo per trovare almeno un po’ di pace e provare ad andare avanti. Anche se ancora non so come. L’ergastolo è ciò che Padovani merita. E in Cassazione vogliamo sentire pronunciare questa parola, nel nome di mia sorella e di tutte le donne uccise”.

Stefania Matteuzzi, sabato saranno trascorsi tre anni dall’omicidio di Alessandra. Eravate legatissime. I ricordi che le tornano in mente più spesso?

“Davanti a me, ho ancora l’immagine di Sandra che rideva e scherzava con noi, di Sandra che cantava, di Sandra che ci prendeva in giro e chiacchierava. Ci ha riempito d’amore, sempre. Si è presa cura della mamma, che era malata, ogni istante che ha potuto. La portava a fare la spesa, la accompagnava al mare, appena aveva un momento libero lo dedicava a lei e a me. La sua vita era semplice, piena di affetto e di spensieratezza. Questa era mia sorella. E lui ce l’ha portata via. Mia madre non ha retto e purtroppo ora non c’è più. Continuava a ripetere ’Dov’è la Sandra?’ Per lei, malata, era un punto di riferimento e poi da un giorno all’altro non l’ha più vista”.

Tra voi vi sentivate spesso?

“Dieci volte al giorno, o giù di lì. Eravamo inseparabili. Sapevamo tutto l’una dell’altra. Lei era un libro aperto per me. Mi adorava. Quando sono nata (abbiamo 8 anni di differenza), era incredibilmente felice, non ha fatto altro che riempirmi di baci. Ripensare adesso a lei, a com’era, è un dolore indescrivibile”.

E oggi, questo dolore non passa.

“Anzi. Io così male non sono mai stata. Sto attraversando un momento terribile, non faccio che piangere. Sono crollata. Ho sopportato tanto, mi sono fatta forza con il processo e ora speriamo di chiudere almeno la vicenda processuale”.

Giovanni Padovani, ex di Sandra, è stato condannato in primo e secondo grado all’ergastolo. E ora, il 17 settembre, l’ultima parola in Cassazione. Cosa vi aspettate?

“Fa tanto male sentirlo parlare, ascoltare certe cose, come ad esempio in Appello, quando ha detto: ’Io ora vivo due vite, la mia e quella di Sandra’. È stato l’ennesimo schiaffo, un’altra mancanza di rispetto. Non deve permettersi di parlare di mia sorella. Merita l’ergastolo, questo è certo. E non solo per l’omicidio, ma anche per tutto quello che ha fatto prima”.

Si riferisce allo stalking?

“Avendo condiviso ogni cosa con mia sorella, sapendo quello che ha passato, per me è molto difficile rivivere tutto questo. Ci sono pensieri che mi tormentano, flash che ritornano, come la manipolazione psicologica che ha messo in atto su di lei, lo stalking continuo: le staccava la luce e lei era costretta a scendere, era riuscito a ’entrare’ nel sistema delle telecamere di casa (che avevamo installato per la mamma malata) e così spiava e controllava Sandra nella sua intimità, era salito sul terrazzo di casa, al secondo piano, arrampicandosi, e la mattina dopo lei l’aveva trovato lì”.

E Sandra era cambiata?

“L’aveva privata della sua libertà in ogni modo, completamente, l’aveva distrutta a livello psicologico, e ha distrutto anche la mia, di vita, allora e oggi. Mia sorella non era più lei. Sono tutte cose che mi tormentano, ancora e ancora. Anche perché in lui non vedo pentimento. Lui non si è mai pentito. Credo che dovrebbe sottoporsi a un percorso importante per capire cos’ha fatto, perché non l’ha capito. La giustizia non sa nemmeno cosa sia, lui”.

Tra un mese, la vicenda giudiziaria però sarà chiusa.

“E per me sarà come chiudere un cerchio. Attendo quella giornata con grande tensione e dolore. Dopo, sperando che sentiremo per la terza volta la parola ’ergastolo’, provo ad andare avanti, a recuperare un po’ di forza, che ora sembra avermi abbandonato. Forse però, con la sentenza definitiva, potrò provare anch’io a mettere un punto. E a ricordare mia sorella per i sorrisi, le risate, gli scherzi. Per l’amore e la gioia che dava. Voglio pensare a lei solo per le cose belle, per quella sua voglia di vivere unica. Questo vorrei portare con me di mia sorella”.