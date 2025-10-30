Omicidio Matteuzzi, diffamarono sui social la vittima del femminicidio: 4 a processo

Bologna, 30 ottobre 2025 – Saranno processate per diffamazione aggravata, con la prima udienza fissata per il 18 marzo davanti al giudice del Tribunale di Bologna Nicolina Polifroni, quattro persone ritenute responsabili di aver offeso, attraverso dei commenti sui social network, la memoria di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa sotto casa sua a Bologna il 23 agosto 2022 dall'ex compagno Giovanni Padovani.

Alessandra Matteuzzi (a destra), uccisa a 56 anni sotto casa sua a Bologna il 23 agosto 2022 dall'ex compagno Giovanni Padovani (a sinistra)

Padovani, ex calciatore dilettante 29enne, assassinò la donna colpendola con calci, pugni, martellate e con una panchina di ferro, e lo scorso 17 settembre è stato condannato in via definitiva all'ergastolo. Per i commenti offensivi postati online, i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, avevano denunciato diversi hater, e i diversi filoni di indagine erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano risarcito le persone offese, ottenendo la remissione della querela.

In udienza predibattimentale, che si è svolta questa mattina davanti al giudice Filippo Ricci a seguito della citazione diretta a giudizio degli imputati, la posizione di cinque persone che hanno ottenuto la remissione della querela è stata stralciata, mentre per le altre quattro il processo andrà avanti, con il dibattimento che inizierà appunto il 18 marzo.