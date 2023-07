Omicidio Matteuzzi, Giovanni Padovani oggi in aula a Bologna: barba, capelli lunghi e canottiera

Bologna, 19 luglio 2023 – Barba lunghissima, capelli in disordine e canotta nera. Si è presentato così in tribunale, questa mattina, Giovanni Padovani, imputato per il femminicidio di Alessandra Matteuzzi avvenuto il 23 agosto 2022. L’ex calciatore, si è seduto tra il suo avvocato Gabriele Bordoni e la psicoterapeuta Cinzia Gimelli mentre i periti discutono gli esiti della perizia eseguita.

Presenza della psicologa che arriva dopo la segnalazione della consulente stessa alla Corte d’assise presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, in cui – date le “condizioni di salute mentale” dell’imputato, “aggravate dallo stress della condizione di reclusione e la pressione dovuta alla perizia in corso” – si richiedeva di farlo affiancare da uno specialista durante le udienze.

Durante la ricostruzione dell’omicidio da parte della pm Lucia Russo, Stefania Matteuzzi, sorella della vittima, si è sentita male, e tra le lacrime, è dovuta uscire dall'aula sorretta da chi le sedeva vicino. Il volto dell'accusato, nel mentre, è apparso privo di espressione e assente.

Padovani, questa mattina, per la prima volta sarà presente davanti alla Corte di assise, e, per il momento non vi sono state esigenze di farlo sedere nella gabbia degli imputati.

L’imputato è attualmente in carcere a Reggio Emilia. La perizia psichiatrica eseguita nei giorni scorsi ne ha accertato la capacità di stare in giudizio e oggi dovrebbero essere conferiti dalla Corte i quesiti per l’accertamento sulla sua capacità di intendere e di volere all’epoca dei fatti. Quando cioè, il 23 agosto di un anno fa, assassinò la Matteuzzi a colpi di martello e di una panchina sotto casa di lei, in via dell’Arcoveggio. Padovani risponde di omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futili motivi, legame affettivo con la vittima. La famiglia della vittima è rappresentata dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini