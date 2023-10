Omicidio Matteuzzi, la mamma di Padovani: “Giovanni non è così, lei lo faceva delirare”

Bologna, 3 ottobre 2023 – La voce di Virginia Centini si incrina solo una volta durante le due ore di testimonianza davanti alla Corte d’assise e soprattutto a un’aula di tribunale gremita di membri delle associazioni femministe parti civili, di amici e di parenti di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni ammazzata da suo figlio, Giovanni Padovani.

Al centro Virginia Centini, la mamma di Giovanni Padovani (nel riquadro a sinistra) con l'avvocato Gabriele Bordoni. A destra Alessandra Matteuzzi

Le parole le si spezzano in gola solo quando dice che sì, Alessandra le aveva detto "non voglio morire" in uno degli ultimi messaggi che le aveva mandato, ma lei aveva pensato si trattasse di uno sfogo "circoscritto a un contesto di alti e bassi, tra due persone dai mondi incompatibili come erano lei e Giovanni, uniti solo dalla forte attrazione fisica reciproca". Mai insomma si sarebbe aspettata "una cosa così drammatica. Mi sembra ancora inconcepibile, impensabile. Giovanni non è così, lui è tutt’altro".

Per il resto dell’udienza, la cinquantasettenne non ha vacillato, rispondendo a tono sia alle domande incalzanti delle parti civili – gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini per i familiari di Sandra – sia a quelle del difensore di suo figlio, l’avvocato Gabriele Bordoni. In aula però l’atmosfera era tesa. Con la platea che accoglieva con risatine, mormorii più o meno celati e commenti piccati le sue risposte. Al punto che il presidente della Corte, Domenico Pasquariello, ha dovuto cacciare uno spettatore: "Ci vuole rispetto – le parole del giudice –. Il dolore è da entrambe le parti".

Ma è stato minimizzato dalla madre di Padovani il dolore di Sandra, quando l’11 luglio del 2022 si sfogava con lei per quanto accaduto la sera prima con il figlio. "L’altra sera... ero distrutta, ho dormito solo due ore e poi subito al lavoro. Quando siamo andati a letto ho detto a Giovanni dormiamo, siamo stanchi domattina dobbiamo svegliarci alle 4.30".

Non è bastato: "Lui, dopo avergli detto che ero stanca e non me la sentivo, dopo averlo respinto anche dicendogli basta smettila, ha voluto lo stesso farlo, con me completamente inerme, è andato avanti come nulla fosse senza rispetto. Scusami – scrive Alessandra alla madre del suo futuro assassino –, ma mi sono sentita completamente usata. Mi è venuta l’ansia a pensare di affrontare un viaggio insieme, in cui devo stare attenta a ogni minima cosa che dico o faccio", poi conclude: "Giovanni quando ha i suoi momenti è fuori controllo, non ragiona, credimi non è facile da gestire".

Un grido d’aiuto inascoltato e minimizzato in aula dalla destinataria. "Ma quale violenza sessuale – la risposta di Centini che ha fatto infuriare le parti civili –. Io sono intervenuta con lui, gli ho detto non è possibile che fai ’ste cose. Ma alla fine erano dinamiche loro".

Immediati i brusii della platea, sollevati soprattutto contro i "così non si fa" più volte ripetuti dalla teste alle domande su come intervenisse nei confronti del figlio quando la ex fidanzata le confidava certi episodi quantomeno preoccupanti. Con Virginia, stando anche ai messaggi ora agli atti, la coppia spesso si sfogava lamentandosi l’una dell’altro.

"Ad Alessandra dicevo: Giovanni ha 26 anni, è normale che faccia qualche stupidaggine. Tu devi essere più matura. Quando mi parlava di denunce, le dicevo lascia perdere, vuoi rovinare la vita a un ragazzo giovane, con cui avevi un rapporto d’amore?". Il figlio invece "era delirante, vedevo che non trovava pace, mi chiamava ogni 5 minuti: mamma, telefonale poi dimmi dov’è... E io gli dicevo lascia perdere, siete incompatibili. Ho iniziato a pensare fosse impazzito e volevo portarlo da un medico. Ma non l’ho mai assecondato, ero obiettiva, cercavo di mettere pace tra loro".

Le parti civili hanno però contestato alla donna anche i messaggi al figlio in cui la donna insultava Alessandra con appellativi di cui "feccia" è tra i più gentili. "Lo facevano stare male – attacca Virginia ora –, in un paio di episodi i parenti di Alessandra sono stati aggressivi con Giovanni. A me dispiaceva e può essere che abbia detto un paio di parole fuori posto". Ben più di un paio, in realtà, rivelano i messaggi vocali in cui la definisce "il diavolo in persona". A questo punto la sorella della vittima, Stefania, è uscita dall’aula in lacrime, per farvi ritorno solo quando Centini se n’era già andata.