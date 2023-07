Omicidio Alessandra Matteuzzi, i consulenti su Padovani: “Può andare a processo”

Bologna, 1 luglio 2023 – Giovanni Padovani di certo non è nel pieno della propria forma fisica e mentale, forse le sue condizioni vanno tenute sotto controllo da professionisti anche durante le udienze. Ma a processo, può stare. È in grado di affrontare consapevolmente un procedimento penale a proprio carico.

Questa è almeno la prima conclusione, ancora informale, cui sono giunti i suoi consulenti di parte, cioè lo psichiatra Alessandro Meluzzi e la testista Cinzia Gimelli nominati per conto dell’ex calciatore e modello di 27 anni, ora difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni. Padovani risponde di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dallo stalking, dai futili motivi e dal legame affettivo pregresso con la vittima, l’ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56 anni, in via dell’Arcoveggio, il 23 agosto di un anno fa.

Le conclusioni dei tecnici, con quelle dei periti incaricati dalla Corte d’assise (cioè lo psichiatra Pietro Pietrini e il neuropsicologo Giuseppe Sartori, con la psicologa Cristina Scarpazza esperta di test psicometrici) e dei consulenti di Procura e parti civili (il dottor Alessio Picello per i pm; lo psichiatra Sergio Isacco e lo psicologo testista Marco Samory per i familiari della vittima rappresentati dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini; la dottoressa Rita Messina per l’associazione Udi) devono essere depositate entro la fine della prossima settimana. Poi, verranno illustrate in aula alla prossima udienza già fissata dal presidente della Corte, Domenico Pasquariello, per il 19 luglio. Qui, si stabilirà formalmente se Padovani sia nelle condizioni psicofisiche necessarie per affrontare un processo a proprio carico.

Tutti i professionisti ieri hanno eseguito l’ultimo colloquio clinico con il giovane, ora detenuto nella Rems di Reggio Emilia (ex ospedale psichiatrico giudiziario); in questo frangente gli hanno somministrato i test mirati a individuarne patologie o alterazioni psichiche. A quanto si apprende, anche durante questo incontro il detenuto ha avuto crisi di urla, pianti e strilli, ma ha poi affrontato gli esami richiesti.

La sera del 23 agosto del 2022, Padovani attese Alessandra sotto casa di lei. Qui la massacrò a martellate, calci e pugni, per poi finirla a colpi di panchina. Fu arrestato ancora ansante e grondante di sangue della donna dai poliziotti chiamati dai vicini. Confessò tutto. Da allora è stato detenuto prima nel carcere della Dozza, poi, dopo un breve periodo in quello di Piacenza sotto osservazione psichiatrica, appunto a Reggio Emilia.

Dopo la risposta al quesito sulla capacità di stare in giudizio dell’imputato, se come presumibile a questo punto sarà positiva, il giudice Pasquariello aveva già preannunciato all’ultima udienza l’intenzione di incaricare poi gli stessi periti di indagare sull’eventuale capacità di intendere e di volere dell’assassino al momento dell’atroce delitto. Elemento, quest’ultimo, ancora da vedere, e su cui punta la difesa dell’ex calciatore, l’avvocato Bordoni, che aveva formulato la richiesta già al momento dell’apertura del processo, il 3 maggio.

Dal canto loro, gli avvocati dei familiari di Alessandra, i legali Rinaldi e Petroncini per la madre, la sorella e i nipoti della vittima, hanno sempre dichiarato di non avere dubbi sulla lucidità del killer, che ha tanto barbaramente uccisa la donna che lo aveva amato.