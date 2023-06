Omicidio Matteuzzi Quattro haters alla sbarra

di Federica Orlandi

"Come andava in giro conciata?". "Entrambi poco intelligenti". "La trovo su Onlyfans? (sito hot, ndr)". L’insulto diretto non c’è mai, né la parola esplicitamente volgare. Ma i giri di parole non lasciano dubbi e infangano senza ritegno la memoria di Alessandra Matteuzzi, la cinquantaseienne uccisa lo scorso 23 agosto a colpi di martello e panchina, calci e pugni, dall’ex fidanzato Giovanni Padovani di 27 anni.

Per queste frasi infamanti, pubblicate sui social, i legali della famiglia di Sandra, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, nei mesi scorsi hanno denunciato per diffamazione aggravata trenta haters, cioè ’odiatori’ del web. Ora, quattro di questi sono stati citati a giudizio dal sostituto procuratore Bruno Fedeli, titolare del fascicolo. Gli altri 26 hanno invece nel frattempo cancellato i profili o mutato nickname sul web, complicando il lavoro di identificazione da parte della Polizia postale; le indagini però continuano, anche grazie alle costanti segnalazioni degli avvocati Rinaldi e Petroncini

La prima udienza davanti al tribunale monocratico sarà il prossimo 25 gennaio. Tra i quattro per cui si sono chiuse le indagini c’è anche Donatello Alberti, difeso dall’avvocato Gisella Rossi: è l’ex direttore della Croce Bianca di Ferrara che si dimise dalla carica (ora è un semplice dipendente) proprio a causa del polverone suscitato dalla sua frase sui social dopo il delitto. Scrisse: "Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso", suscitando forti polemiche. Alberti ha a propria volta denunciato un centinaio di haters, che dopo le sue parole gli ha rivolto insulti pesanti e minacce di morte; la Procura di Ferrara ha però chiesto l’archiviazione, data, ancora una volta, la difficoltà a identificare i colpevoli.

"È il primo caso in Italia di citazione per diffamazione ’indiretta’, senza cioè utilizzo di epiteti volgari, ma con esplicite aggressioni verbali – commenta l’avvocato Rinaldi –. Speriamo sia un primo passo verso una regolamentazione delle attività sui social: non possono restare il Far West. Non si può infangare la memoria di Alessandra, né di altri, e farla franca. Non si può scrivere tutto ciò che passa per la mente offendendo e dileggiando. La Procura ci ha seguiti: attendiamo fiduciosi si pronunci anche un giudice. Monito per chi usa il web come una cloaca".

Intanto, è in corso il processo a Padovani per omicidio aggravato. Da poco nella Rems di Reggio Emilia (ex ospedale psichiatrico giudiziario) dopo mesi alla Dozza, per l’ex calciatore difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni inizieranno il 12 giugno i colloqui con i medici per la perizia psichiatrica che stabilirà se sia in grado di stare in giudizio.