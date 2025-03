Omicidio Matteuzzi, il ricorso dell’assassino: “L’ergastolo è troppo”

Bologna, 5 marzo 2025 – “Non si dia la caccia alla pena esemplare, ma alla pena equilibrata. E l’ergastolo non lo è”. Questa la spinta che muove il ricorso in Cassazione di Giovanni Padovani, che uccise l’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni, a martellate, pugni e colpi di panchina, il 23 agosto 2022.

Giovanni Padovani (a sinistra) andrà nella sezione psichiatrica del carcere di Reggio Emilia. E' stato condannato all'ergastolo per aver ucciso Alessandra Matteuzzi

Il terribile femminicidio si consumò sotto casa della donna, a Bologna. Lui, all’epoca 26enne, è stato condannato all’ergastolo in primo e secondo grado. E ieri è stato depositato il nuovo appello.

La difesa punta a un contenimento della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. Come? Primo, la questione della perizia: “Si è giunti alla conclusione che sia capace di intendere e di volere su una base incompleta”, dice l’avvocato Gabriele Bordoni, che ha presentato un atto di 93 pagine.

Secondo punto - strettamente connesso al primo -, il fronte attenuanti: “Vanno riconosciute. Non c’è stata premeditazione, ma semmai una predisposizione materiale (il riferimento è al martello usato per l’omicidio e che aveva nascosto dietro un cespuglio)”.

Bordoni spiega perché. “Lo ha riconosciuto anche la Corte d’assise appello. Fino al 22, giorno prima dell’omicidio, aveva alternato i suoi atteggiamenti di amore e odio verso la donna e non aveva premeditato nulla. Ma lo ha fatto il giorno prima, tra la notte del 22 e il 23. Ora, una premeditazione di poche ore è un concetto che giuridicamente non sta in piedi. Perché sia tale, il periodo deve essere di alcuni giorni almeno. Quanto allo stalking, non c’è dubbio che lui lo abbia messo in atto, ma era uno stalker inconsapevole. Lo dice anche: ’Lei non mi denuncerà mai per atti persecutori’, perché in qualche modo lei sembrava sentirsi lusingata nell’essere oggetto di un’attenzione morbosa da parte di lui”.

Quanto alla questione peritale, “quel programma è stato completamente stravolto”, scrive Bordoni. I periti dispongono di eseguire cinque operazioni. Di queste, “ne sarà svolta una sola, la compatibilità genetica per capire se c’è una disposizione alla malattia psichiatrica. Niente da fare, invece, per i test, la risonanza magnetica e una serie di approfondimenti”. Peraltro, rileva che non è stata sentita la referente del Rop Piacenza, “una struttura carceraria pubblica – sottolinea Bordoni –, con esito: Padovani è un malato di mente”, Quindi, “al di là dell’analisi della malattia, bisognava verificare i disturbi per definire eventualmente la semi infermità mentale”.

Qui si parla “di un ragazzo molto giovane, con un difficile vissuto adolescenziale nel rapporto con il padre” che entra “in una vicenda morbosa e sconvolgente con questa donna”. Una relazione “dal carattere disfuzionale e tossico”.

Con il riconoscimento delle attenuanti, Padovani potrebbe avere 30 anni invece dell’ergastolo. “Certo che il fatto è terribile e mostruoso – sottolinea Bordoni –, ma trova la sue radici fondanti nello stato di alterazione di lui, che i fatti e la perizia conclamano”. A giorni, Padovani dovrebbe essere trasferito (su richiesta della direzione sanitaria del carcere di Bologna) nella sezione psichiatrica del carcere di Reggio Emilia, dopo i due recenti tentativi di suicidio.