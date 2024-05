Omicidio a Bologna: 21enne accoltellato al parco della Montagnola. Le notizie in diretta

07:37

Il sindaco chiama Piantedosi

"Un episodio gravissimo che si aggiunge agli ultimi di questi giorni - dichiara il capo di Gabinetto Matilde Madrid. - Il sindaco questa mattina ha sentito il ministro Piantedosi per chiedere un intervento accurato e risolutivo, e anche Prefetto e Questore. I cittadini sono stanchi di avere paura. Il Comune, insieme a tante realtà, sta per dare avvio ad una rassegna di tre mesi nel parco della Montagnola, con eventi ogni sera per costruire un presidio culturale nella zona, ma sull’area esterna dal Pincio e piazza XX Settembre occorre una soluzione. Siamo pronti a collaborare con le forze dell’ordine e chiediamo che il ministro intervenga al più presto".