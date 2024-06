Omicidio a Bologna, muratore trovato in una pozza di sangue. Sentito il coinquilino

Bologna, 15 giugno 2024 – Un muratore di 40 anni, Roman Matvieiev, è stato trovato ieri sera in casa in una pozza di sangue dal coinquilino. Erano circa le 21.40, in via Ferrarese 125. L’uomo era in stato di incoscienza con una profonda ferita alla testa.

Poi il personale del 118 lo ha trasportato al Maggiore in codice 3 e questa mattina l’uomo, ucraino, è deceduto.

