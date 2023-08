Omicidio nel parco Spada, pugnali e katane Trovato un arsenale in casa dell’assassino

Una spada, tre katane, sei pugnali e due coltelli. Un piccolo arsenale quello che i carabinieri hanno trovato a casa di Yuri Fantini, il ventiduenne arrestato domenica scorsa per l’omicidio di San Giovanni in Persiceto. Il giovane, un operaio metalmeccanico incensurato, è accusato di aver ucciso, con un unico e profondo fendente al cuore, il trentunenne Tariq Aziz, cittadino di origine pachistana residente in paese.

Erano circa le 17 di domenica scorsa quando, al parco astronomico dietro il cimitero di San

Giovanni, un normale pomeriggio estivo si è trasformato in tragedia. Tantissima gente, famiglie, poi un gruppetto di sei ragazzi, poco più che ventenni, tra qui anche Yuri Fantini, che stavano partecipando a un torneo di Pokemon Go. Tariq Aziz era arrivato nel parco con la sua bicicletta. A un certo punto il cagnolino di Fantini, che in quel momento non era presente, aveva fatto la pipì poco distante da lui. Il gesto lo aveva innervosito, si era creata un po’ di tensione con gli amici di Yuri che erano lì. Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che la vittima sia andato in contro ai ragazzi brandendo un ramo. Ma senza aggredirli.

Poi, in una frazione di secondo, quella tensione si è trasformata in un omicidio. Yuri ha pugnalato (l’arma è un coltello a serramanico che il giovane aveva comprato in un mercatino fantasy, ndr) il trentunenne con un solo fendente, dritto al cuore, che non gli ha lasciato scampo. Sembra, inoltre, che il ragazzo non avesse l’arma in tasca, ma sia andato a prenderla in macchina, anche se su questo aspetto sono ancora in corso le verifiche degli investigatori.

Gli stessi carabinieri, intanto, hanno sequestrato una dozzina di coltelli di vario tipo che il ventiduenne aveva in casa. Si tratterebbe di oggetti che il ragazzo acquistava in fiere e mercatini e di cui faceva una sorta di collezione. Fantini, per cui il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, nell’udienza di convalida di mercoledì scorso si è nuovamente avvalso della facoltà di non rispondere, come già aveva fatto quando era stato sentito, poco dopo l’omicidio, nella caserma dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto.

Le uniche parole pronunciate dal ragazzo, assistito dall’avvocato Simone Cantelli, sarebbero state: "In un secondo ho capito che la mia vita era finita". Tariq Aziz è morto dissanguato poco dopo la coltellata fatale. A nulla sono valsi i tentativi degli amici di Yuri prima e degli operatori sanitari del 118 poi, di salvargli la vita. Il fendente che lo ha colpito è stato talmente profondo da non lasciargli scampo. Una morte che si poteva e si doveva evitare, ancora oggi avvolta da una serie di interrogativi a cui gli investigatori, attraverso il continuo delle indagini, tenteranno di dare risposta.

