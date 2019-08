Bologna, 31 agosto 2019 - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luciano Listrani. L’udienza di convalida, davanti al gip Domenico Truppa, è durata lo spazio di pochi minuti, con il giudice che poi si è riservato. Dai legali del 58enne, accusato dell’omicidio di Nicola Rinaldi (foto), è stata invocata la scriminante della legittima difesa – cosa che farebbe cadere la misura cautelare voluta dal pm Marco Imperato – o in subordine chiesta la misura degli arresti domiciliari. Secondo la confessione dell’omicida, resa davanti al magistrato e ai poliziotti della Mobile, Rinaldi si sarebbe presentato una prima volta, attorno alle 7, a casa di Listrani, in via Frati al Pilastro.

Dopo una breve lite, però, il 58enne era riuscito a cacciare il ragazzo. Passata qualche ora, Rinaldi era però tornato a bussare nell’appartamento al quarto piano del civico 13 e questa volta accompagnato da un amico. Il tempo di aprire la porta e Listrani – stando al suo racconto – si sarebbe trovato addosso Rinaldi e nella violenta colluttazione lo ha accoltellato. In casa, in quel momento, c’erano la moglie, la figlia, il genero e la nipotina di due anni dell’omicida.

LEGGI ANCHE Lo choc degli amici: "Non doveva morire così" - La mamma: "Me lo hanno ammazzato"

Ieri alle 12,30 l’uomo si è presentato in tribunale provato, con una profonda ferita a un braccio. Il 20 febbraio 2007 venne condannato a 2 anni e 4 mesi per resistenza, lesioni e rapina (poi ridotta a 2 in appello). Motivo? Dopo essere stato arrestato per un parapiglia alle poste del Pilastro, il 3 febbraio di quello stesso anno, nella cella di sicurezza disarmò un agente e gli puntò contro l’arma. Un passato burrascoso finito mercoledì nel peggiore dei modi.

Oggi per quell’orrore il figlio Daniele, 30 anni e cuoco affermato con una vita che da tempo poggia le proprie solide basi lontano dal Pilastro, interviene per chiedere pubblicamente scusa alla famiglia Rinaldi. "Mi viene da piangere a pensare a quello che è successo..:", spiega. Daniele, quasi coetaneo di Rinaldi che era appena due anni più giovane, conosceva bene la vittima: "Era in classe con mia sorella, aveva due anni meno di me. Da piccoli ci frequentavamo, ci ‘beccavamo’ fuori".

Lunedì l'ultimo incontro: "Ero tornato a salutare i miei (il ragazzo lavora e vive lontano da Bologna, ndr) e Nicky era con loro. Ci siamo salutati, mi ha chiesto come andava, cosa facevo, se stavo bene. Insomma, cose di tutti i giorni tra vecchi amici. Sono rimasto un po’ a giocare con la mia nipotina e mia sorella, poi sono andato a casa". Sulle ragioni che abbiano spinto il padre a uccidere il ventottenne, Daniele non riesce a capacitarsi: "Non lo so... (la voce si ferma, Daniele si commuove, ndr) Posso solamente dire che ha commesso una cosa terribile e ha distrutto due famiglie: quella di Nicola e la nostra. E per questo voglio chiedere scusa". Ora, per lui e la sua famiglia, resta la paura: "E come non averne? Paura per mia madre, mia sorella, per la mia nipotina, che possa accaderci qualcosa". Non ha intenzione di andare a trovare il padre alla Dozza. E, sulla possibilità di riuscire un giorno a perdonarlo, è netto: "No, non credo".