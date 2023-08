Omicidio oggi a Bologna, uomo ucciso a coltellate a San Giovanni

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 13 agosto 2023 – Orrore oggi, poco prima delle 17, nel parco in vicolo Baciadonne, vicino al cimitero di San Giovanni in Persiceto, nella Bassa bolognese. Un uomo di 44 anni è morto, colpito da varie coltellate: una l’ha raggiunto al torace, uccidendolo.

La vittima era di origine magrebina. I carabinieri hanno portato in caserma più persone presenti nell’area verde al momento della tragedia: tra loro pare che ci sia anche l’uomo sospettato di essere l’autore dell’omicidio.

Sul posto sono presenti i carabinieri: secondo una prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe scaturito al termine di un violento litigio tra i due, anche se i motivi di tale lite sarebbero banali. Presente anche il personale sanitario.

Notizia in aggiornamento