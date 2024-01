Omicidio Persiceto, venerdì il funerale di Beluzzi

Una camera ardente, allestita al Dos della Certosa di Bologna. Verrà salutato così per l’ultima volta, venerdì alle 10,30, Andrea Beluzzi. Il cinquantaquattrenne è stato ucciso nella notte tra il 30 e il 31 dicembre nel suo appartamento, che condivideva dallo scorso 4 novembre con l’uomo accusato del suo omicidio, il veterinario Francesco Ferioli, di 48 anni. Un progetto di coabitazione sociale promosso dai servizi del Comune di San Giovanni che, fino alla notte dell’ultimo dell’anno, sulla carta sembrava non aver mai dato problemi. Fino alla notte delle coltellate: almeno tre, di cui una letale al petto. Ferioli, ascoltato subito dai carabinieri che poi lo hanno arrestato, aveva detto di aver reagito a delle ‘avances’ indesiderate da parte della vittima. Parole messe a verbale, ma poi non ribadite di fronte al gip in fase di convalida, quando il presunto killer si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Adesso il veterinario è in custodia cautelare alla Dozza, mentre gli amici di Beluzzi sono pronti a stringersi alla famiglia per l’ultimo saluto allo sfortunato cinquantaquattrenne. Dopo la camera ardente, il corpo dell’uomo, per volere dei famigliari, verrà cremato.