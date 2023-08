Omicidio a San Giovanni in Persiceto (Bologna), ragazzo morto pugnalato. Fermato un 22enne

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 14 agosto 2023 – È morto dissanguato. Una coltellata al petto, dritta al cuore, che non gli ha lasciato scampo. Dieci passi al massimo, dalle sedute di legno fino al sentiero dove si è accasciato al suolo. L’uomo, un trentenne straniero che deve ancora essere formalmente identificato e che aveva con sé i documenti di un’altra persona, è stato ucciso così, ieri pomeriggio intorno alle 17 nel parchetto alle spalle del cimitero. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla brutale aggressione (guarda le foto dei rilievi). Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti a seguito delle numerose chiamate dei tanti cittadini che ieri avevano deciso di trascorrere un pomeriggio all’ombra degli alberi, tutto sarebbe nato per motivi futili.

11 foto Un uomo tunisino di 44 anni è stato accoltellato e ucciso intorno alle 17 del 13 agosto in una zona verde vicino al cimitero: indagini su un gruppo di ragazzi di italiani con i quali aveva litigato. Foto Schicchi

Dalle testimonianze fin’ora acquisite dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe iniziato a discutere con un gruppo di cinque ventenni italiani del posto.

Non è chiaro se li abbia infastiditi, o cosa sia successo, sembra che l’uomo a un certo punto abbia afferrato un ramo che ha brandito contro i ragazzi. A quel punto uno dei giovani ha tirato fuori un coltello con il quale ha colpito al petto la vittima. Gli altri, colti di sorpresa dal gesto improvviso dell’amico avrebbero tentato di soccorrere il 30enne ma non ce n’è stato il tempo. La lama aveva infatti reciso un’arteria e lo straniero è morto in pochissimi minuti dissanguato.

Quando i carabinieri della stazione di San Giovanni in Persiceto sono arrivati (video), i ragazzi non si erano ancora allontanati e sono stati quindi accompagnati in caserma per essere ascoltati e ricostruire esattamente quanto accaduto; soprattutto la loro testimonianza servirà a delineare le responsabilità dell’accoltellatore, un 22enne. Nel parco ci sono delle telecamere, ma non è chiaro se abbiano ripreso tutta la scena. I militari della Scientifica dell’Arma dovranno analizzare i video e repertare tutte le tracce possibili lasciate sul luogo dell’aggressione. Dove sono intervenuti anche il medico legale per una prima ricognizione cadaverica, il pm di turno Tommaso Pierini e il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Ettore Bramato. I cinque ragazzi sono stati sentiti fino a notte fonda e il giovane di 22 anni che ha sferrato la coltellata fatale è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario.