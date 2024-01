Omicidio a Bologna, il sindaco Pellegatti: "Siamo sconvolti, la coabitazione fra i due non aveva dato problemi"

Bologna, 2 gennaio 2024 – “Siamo sconvolti e rattristati". Non si dà pace Lorenzo Pellegatti, il sindaco di San Giovanni in Persiceto. Il Comune aveva preso in carico Andrea Beluzzi, 54 anni, e Francesco Ferioli, 48, e cercava di aiutarli a rimettere in sesto le loro vite. I servizi sociali da tempo seguivano i due uomini, entrambi senza lavoro, con un passato difficile, un matrimonio naufragato e un presente con parecchie difficoltà.

Per questo avevano attivato il progetto della ’coabitazione solidale’, che prevede di individuare persone in disagio economico, ma in equilibrio dal punto di vista psicologico, e propone loro di condividere una casa, le spese, con una partecipazione del Comune. L’appartamento in questo caso era quello della vittima, Beluzzi, che da un paio di mesi aveva accolto il 48enne. "Si erano accolti a vicenda – continua Pellegatti –. Niente di preoccupante era emerso dall’ultima visita dei servizi sociali, un paio di settimane fa. Anzi, i rapporti tra i due erano ottimali".

Il sindaco Pellegatti e il luogo dell'omicidio a San Giovanni in Persiceto

Per il sindaco si tratta davvero di un fulmine a ciel sereno, che ha colpito tutta la comunità di San Giovanni.

"Un fatto veramente inspiegabile – prosegue – I due non lavoravano, risultavano incensurati, e la loro coabitazione non aveva mai dato problemi, anzi. Per i servizi erano un riferimento per come i due avevano mostrato anche voglia di ricominciare, di recuperare la loro autonomia. Insomma c’erano tutte le condizioni per tornare a una vita accettabile".

Beluzzi si era rivolto ai servizi sociali un anno fa chiedendo aiuto perché era in forti difficoltà economiche.

"Da allora veniva aiutato con le utenze e con la spesa – precisa Pellegatti –. Io non lo conoscevo personalmente, così come non conoscevo Ferioli. Però i miei servizi sociali mi hanno informato di tutto. Ferioli era stato notato a ottobre in una via periferica, viveva in auto. Era stato convinto a partecipare al progetto e lui e Beluzzi si erano detti d’accordo a intraprendere la convivenza. Era un mutuo sostegno per rimettersi in piedi e ripartire e davvero sembrava che andasse tutto bene. Ferioli collaborava saltuariamente con un veterinario di Crevalcore, mentre Beluzzi, pur disoccupato, faceva volontariato per l’Auser. Voleva che anche Ferioli partecipasse per restituire alla comunità quello che la comunità aveva dato a loro. Stavano recuperando la fiducia in loro stessi".

Un progetto interrotto nel modo più tragico dalla violenza. Per il delitto è stato fermato Ferioli con l’accusa di omicidio volontario. Un epilogo imprevedibile, visti presupposti e i primi tempi di convivenza.

"Siamo molto rattristati – conclude il sindaco Pellegatti – questa tragedia ci lascia sgomenti e attoniti. Voglio ringraziare pubblicamente i servizi sociali per il loro quotidiano impegno. Si tratta di persone con una grande professionalità e dedizione, che entrano in contatto con le persone fragili e in difficoltà e cercano di trovare un modo per aiutarle. A loro va tutta la mia riconoscenza".