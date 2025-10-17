Omicidio Sofia Stefani. La richiesta della Procura: "Carcere a vita per Gualandi, ha voluto ucciderla"

Chiesto l’ergastolo per Giampiero Gualandi. Un momento di fortissima commozione, come si legge negli occhi dei genitori della vittima - un esempio di dignità, li ha definiti il pm Lucia Russo al termine della lunga requisitoria che ha impegnato tutta la giornata di ieri. L’ex comandante della polizia locale di Anzola il 16 maggio 2024 sparò al volto e uccise l’ex collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. Il 63enne è imputato di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo e dai futili motivi.

"Per l’orribile crimine commesso", dunque, sia carcere a vita, ha chiesto Russo davanti alla Corte d’assise, presieduta da Pasquale Liccardo, nel processo di primo grado. Perché "Sofia aveva la vita davanti. E aveva diritto di vivere. E invece è al cimitero", ha detto la pm nelle conclusioni. Per l’accusa, Stefani è stata uccisa intenzionalmente da quel colpo di pistola al volto esploso dall’arma di servizio di Gualandi nell’ufficio dell’uomo, nella sede del Comando della polizia locale di Anzola. Per la difesa (Gualandi è rappresentato dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli) il colpo è partito per sbaglio, durante una colluttazione con la vittima. La pm Russo ieri ha illustrato ampiamente i motivi per cui ritiene che la morte di Stefani non sia stata accidentale, ma voluta dall’imputato (Gualandi, di recente trasferito nel carcere di Ferrara, ieri ha rinunciato a comparire in udienza). Perché, spiega Russo, "non è passato un solo giorno, dal 30 aprile in poi (dopo che la moglie dell’imputato scoprì la relazione extraconiugale), in cui Stefani non abbia tentato di contattare la moglie di Gualandi", sottolinea la pm Russo, ricordando che Sofia aveva raccolto una sorta di dossier con tutti i messaggi tra lui e lei per mostrare alla moglie dell’imputato tutta la verità sulla loro relazione, "che non era affatto finita a febbraio come lui voleva fare credere. Tutt’altro". E aggiunge: "Gualandi sapeva che lei non si sarebbe mai rassegnata". E così, gi eventi dal 30 aprile in poi sono come "la pallina sul piano inclinato – sostiene la procuratrice –. Gualandi sapeva che lei non si sarebbe fermata. Gualandi teme la Stefani". Un "reato consumato con ferocia" per di più "allestendo una messinscena", dato che disse che stava pulendo l’arma. Quel giorno invece, incalza la pm, "lui sa che Sofia sta arrivando e va a prendere l’arma", smentendo le dichiarazioni dell’imputato per cui quella visita sarebbe stata un’improvvisata. E poi, la gravità del danno: "Esiste qualcosa di peggio di quello che ha fatto Gualandi? Di più irreparabile?" Ricapitolando, insiste Russo, lui uccide una ragazza di 33 anni perché non vuole che sveli la verità alla moglie. "Gualandi ha mentito su tutto. Non riesce proprio ad aprire la bocca senza dire delle menzogne".

Gualandi dichiarò: "È un’ex vigilessa. Abbiamo avuto una relazione di natura sessuale di cui mia moglie era a conoscenza. È finita, ma lei non si rassegnava, mi perseguitava, è venuta oggi. Mi ha aggredito mentre stavo pulendo l’arma. C’è stata una colluttazione, è partito un colpo". "Questa - sottolinea la pm Russo – è la prima versione di Gualandi. Ne seguiranno molte altre. Lei non si rassegnava e lo perseguitava, diceva. E definisce quella relazione come di natura sessuale, una definizione piuttosto volgare". In queste poche frasi c’è la torre di quel castello di menzogne che ci porta ad essere qui. La pm ha parlato di "menzogne intollerabili" e di "manipolazione feroce" della vittima. Oltre al contratto di sottomissione sessuale stipulato tra lui, ‘il supremo’, con Sofia ‘la schiava’", Stefani "è continuamente destinataria di insulti degradanti e intollerabili".

Quanto alle scuse presentate da Gualandi ai genitori di Sofia in aula, "se uno di noi avesse investito un gatto con la bicicletta, credo che avrebbe dimostrato maggiore partecipazione nel chiedere scusa. Perché se vuoi chiedere perdono lo fai in udienza? Devi fare una recita? È qualcosa di veramente insopportabile". I genitori di Sofia sono parte civile con l’avvocato Andrea Speranzoni.