Omicidio vicino alla stazione a Bologna, convalidato l’arresto del 25enne. L’avvocato: “Elementi che non tornano” Il 25enne guineano fermato nei giorni scorsi resterà in carcere: è accusato di aver ucciso a coltellate Mamadou Sangare. All’udienza di convalida alla Dozza si è avvalso della facoltà di non rispondere