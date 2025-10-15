Omicidio Stefani, il no della Corte. Respinte le richieste dei difensori

Respinte in blocco le richieste di ammissione di nuove prove presentate dagli avvocati difensori di Giampiero Gualandi. Nella prossima udienza, domani, si inizierà quindi la discussione del processo, con la requisitoria della procuratrice aggiunta Lucia Russo. Gualandi, ex comandante della polizia locale di Anzola, è accusato dell’omicidio volontario aggravato - dai futili motivi e dal legame affettivo con la vittima - della ex collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. È in corso il processo di primo grado, l’imputato è assistito dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli.

"I mezzi di prova di cui si chiede la straordinaria introduzione sono costituiti esclusivamente da ulteriori attività peritali su tematiche che sono già state affrontate ampiamente nell’ambito delle perizie e consulenze espletate dagli esperti delle parti – scrive la Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal presidente del tribunale Pasquale Liccardo –, ritenuto pertanto che le attività peritali non appaiono assolutamente indispensabili ai fini della decisione" la Corte "respinge tutte le richieste di ammissione di nuove prove in quanto non assolutamente necessarie ai fini della decisione del processo". Queste le motivazioni con cui sono state respinte le richieste avanzate il 9 ottobre dai legali di Gualandi. Stefani, il pomeriggio del 16 maggio 2024, è stata uccisa da un colpo al volto, partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi nell’ufficio dell’uomo, nella sede del Comando di Anzola.

"Temevamo che la Corte non accogliesse le nostre richieste – spiega Benenati –, ma noi siamo convinti dell’importanza di queste nuove prove, che erano necessarie. Su alcuni dati tecnici riguardanti accertamenti in fase di indagine c’è contrasto fra le valutazioni dei rispettivi consulenti, per questo sarebbe stato necessario che ci fosse un perito terzo nominato dalla Corte". In particolare, prosegue, si doveva accertare "la datazione e la direzione delle microlesioni della mano destra di Sofia Stefani. E poi, le temperature che si raggiungono con l’esplosione di un colpo di pistola", perché oggetto di contrasto è se Sofia potesse avere o meno le mani sulla pistola: per la difesa dell’imputato, infatti, si è trattato di un colpo partito accidentalmente durante una colluttazione, mentre, per la Procura, Gualandi ha ucciso la ragazza intenzionalmente.

Altro oggetto di richiesta era stato riguardo le analisi delle prove da sparo. Inoltre, "avevamo chiesto di risentire i consulenti tecnici genetisti per le tracce che sarebbero rimaste sulla pistola. E, soprattutto – incalza Benenati –, l’analisi per stabilire la direzione delle gocce di sangue a seguito dell’esplosione di un colpo di pistola. È stato infatti ventilato, all’inizio, che gli indumenti erano stati messi a terra da Gualandi per simulare una colluttazione. Svolgere questi esami che avevamo richiesto avrebbe permesso di verificare se quei vestiti erano lì già al momento dello sparo".