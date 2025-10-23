Omicidio Stefani. Il pianto dei genitori in aula: "Sofia ridotta a schiava. Le nostre vite distrutte"

"Sofia è morta in un modo particolare, con un colpo sparato al volto, un colpo precisissimo che le ha distrutto il viso. Così l’ha cancellata dal mondo. Le ha cancellato l’identità. E ha distrutto la nostra vita in un pomeriggio". Lo avevano detto i genitori, e ieri davanti alla Corte d’Assise lo ripete il loro legale, Andrea Speranzoni: è a questo punto che scoppiano in lacrime il papà e la mamma di Sofia Stefani. Bruno e Angela Querzè non si sono persi un solo minuto di sedici udienze. Sono stanchissimi, ma restano, resistono. Per Sofia.

La loro unica figlia è stata uccisa a 33 anni il pomeriggio del 16 maggio 2024, con un colpo di pistola esploso dall’arma di servizio di Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della polizia locale, nella sede del Comando dei vigili di Anzola. Nel processo di primo grado davanti alla Corte d’Assise presieduta da Pasquale Liccardo (pm Lucia Russo) è imputato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo (con la vittima aveva una relazione extraconiugale).

"Gualandi è un mentitore seriale e un manipolatore – attacca Speranzoni –, in Sofia non vede una persona: vede una cosa. Per lei prepara il contratto di sottomissione sessuale. La relega al ruolo di schiava. Poi, quel giorno, cancella le chat fra loro, tira fuori la pistola, aspetta Sofia. E lei viene assassinata con brutalità, con una modalità fredda di un uomo calcolatore. Lui doveva evitare di perdere la famiglia. Quello di Sofia è stato un femminicidio".

L’avvocato cita anche il contratto di sottomissione sessuale: "Qui non siamo al cinema. Nel contratto c’è scritto: non avrò altri padroni fino alla fine del contratto. Il contratto può essere rescisso solo dal mio padrone. Eseguirò ogni ordine del mio padrone senza esitazione alcuna. Qui Sofia viene tradotta a povera cosa da usare". E iI legale parla di "raffinatissima capacità di mentire, anche linguistica, dell’imputato, che sa costruire la menzogna" e della "costruzione della vittimizzazione di se stesso. È un giocatore di scacchi che punta allo scacco matto: inganno l’una (la moglie), inganno l’altra (Sofia) e intanto punto anche alla compassione". Chiesto un risarcimento di un milione e mezzo di euro per i genitori.

"Se parliamo di correttezza, non c’è partita, e del resto anche Gualandi ha ammesso una serie di comportamenti inappropriati – iniziano l’arringa i difensori Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli (proseguiranno nell’udienza di mercoledì prossimo con un focus sulle prove scientifiche) –. Ma io vi chiedo di fare uno sforzo – così Benenati si rivolge ai giurati –: distinguere Gualandi marito, amante, dipendente comunale dal Gualandi oggi accusato di aver intenzionalmente preso una pistola e ucciso una ragazza. È stato descritto come un essere spregevole, uno che ha la capacità di ingannare tutti, che si è approfittato delle fragilità di Stefani per godere dei suoi favori sessuali. Si è arrivati a non salvare nulla di Gualandi. Il pm è anche venuto a dirci che lui è sempre stato sano, che quella cartella clinica in pratica è carta straccia. Il pm addirittura contesta anche il disturbo da stress post-traumatico certificato dai medici del carcere. Gualandi ha commesso una marea di sbagli. Non dimentichiamo che quella era una relazione extraconiugale, dove è insita la menzogna. Ma dobbiamo tenere tutto questo separato dal quadro accusatorio – incalza Benenati –, perché qui dobbiamo capire se quel giorno la pistola era lì per uccidere. Quello che è successo il 16 maggio, ne siamo convinti, è il frutto di una tragedia non voluta". E insiste su un punto: "Se avesse voluto pianificare una cosa simile - uccidere e fingere che fosse partito un colpo mentre puliva l’arma - avrebbe almeno lasciato in giro degli oggetti per la pulizia. Ecco perché è privo di logica pensare che abbia voluto farlo". E ancora: "Nella telefonata con il 118 subito dopo lo sparo, l’operatore gli chiede: ’Ma si è sparata lei?’ E Gualandi: ’No no, stavo pulendo la pistola ed è partito un colpo’", ricorda Benenati.

Quanto al Comune di Anzola, rappresentato dall’avvocato Andrea Gaddari, "il rischio è di un effetto Avetrana", dice il legale. Gualandi, prosegue Gaddari, "usava la promessa di un lavoro per tenere Sofia legata a sè".. E poi, "lì dentro (nel Comando di polizia locale) avvenivano degli incontri sessuali, venivano ripresi. Non ne faccio una questione di moralità, ma di dignità di un ufficio pubblico". Questo è il comportamento, sottolinea, di "un dipendente infedele". E attacca: "I cittadini di Anzola si sono sentiti traditi da chi doveva vigilare sulla loro sicurezza". Per il Comune ha chiesto un risarcimento di 50mila euro. Ieri ha preso la parola anche l’avvocato Lisa Baravelli, per il compagno convivente di Sofia.