Omicidio Stefani. Le chat tra Gualandi e la vigilessa: "Pressioni, foto e video espliciti"

Ci sono i messaggi erotici. Gli screzi. Le tensioni. La voglia di vedersi. Le pressioni. Le foto hot, le promesse non mantenute, gli insulti, i richiami alle violenze subite. "Una ciclica alternanza di quiete e tensione nel loro rapporto", dice Matteo Filippone, maresciallo maggiore del Nucleo investigativo dei carabinieri. In aula, davanti ai giudici della Corte d’Assise, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, ha portato uno stralcio dei 16.861 messaggi scambiati nella chat di WhatsApp tra Giampiero Gualandi, 63 anni, e Sofia Stefani, 33enne, dall’11 dicembre del 2023 al 16 maggio del 2024. Qul giorno, nel pomeriggio, la vigilessa è stata uccisa da un colpo di pistola. Si trovava proprio nell’ufficio dell’ex comandante di Anzola dell’Emilia. Secondo l’imputato, difeso dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, il colpo partì durante una colluttazione. Mentre per la procuratrice aggiunta Lucia Russo si tratta di omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi.

Una chat che è stata recuperata grazie alla copia forense del telefono della Stefani, estrapolata dal consulente informatico Michele Sacchetti. Perché nello smartphone di Gualandi non era rimasto nulla di quei messaggi, eccetto una videochiamata datata 15 maggio. Proprio tra quel giorno e il successivo, quello della tragedia, l’imputato infatti avrebbe cancellato tutte le conversazioni tra i due. Uno scambio pieno di "tensione" e "pressione", secondo quanto descritto da Filippone. "Mi crei tensioni". "Non reggerò se andiamo avanti così". "Finirò per crollare". Sono infatti questi alcuni dei WhatsApp inviati da Gualandi alla donna. Fino al 14 maggio, quando Gualandi scrisse: "Sono davvero esausto, sono esaurito. Non ho più le energie per sopportare. Sono davvero disperato, non sono MAI stato così male". Da settimane diceva di stare male, di non mangiare: "La testa mi scoppia".

Chat continue e telefonate a ripetizione, ma anche elementi erotici, foto, link e promesse. Profili bloccati e sbloccati. Messaggi inviati e poi cancellati. Un sali e scendi infinito. Tanto che l’intero materiale è stato suddiviso in sei blocchi: analisi sul loro rapporto, sui comportamenti, sulle pretese, sui progetti futuri nel mese di giugno, sullo stato della frequentazione, ma anche sulle violenze fisiche e sulle tensioni. Una relazione extraconiugale che "non era mai stata interrotta", spiega il maresciallo. Anche se in altre udienze si era invece parlato di rapporti finiti. Una storia andata avanti per lungo tempo, nonostante ci fossero sensi di colpa da parte della Stefani e la voglia di interrompere per sempre il rapporto per recuperare la relazione con il suo compagno, ma anche minacce di lei a lui, in un momento di rabbia: "Uccido te e la tua famiglia". Ma poi ecco che emergono chat dove si parla di un dente rotto e di una costola incrinata da Gualandi alla Stefani. Tanto che lei inviò a lui una foto con il dente ricostruito. Stando a quanto emerge dai messaggi, inoltre, Gualandi insisteva per far proseguire la relazione, anche dopo che sua moglie l’aveva scoperta. Infatti, l’imputato diede appuntamento all’amante dopo qualche giorno nella sua abitazione "perché ho casa libera", scriveva. E poi emergono rapporti sessuali consumati nell’ufficio di Gualandi ad Anzola, oltre che in motel, e baci rubati dietro alla colonna. Per poter incontrare liberamente la vittima sul posto di lavoro, lui le inviava anche i turni dei colleghi, in modo che lei sapesse quando non c’era nessun altro in ufficio.

Oltre a WhatsApp in aula emergono anche chat su app come Viber e Signal. Così come foto e video espliciti. Ci sono messaggi sessualmente forti, con contenuti erotici. A quel punto parte una diatriba tra l’avvocato Benenati, che chiede l’interruzione della lettura di questa parte, e la procuratrice Russo. "Non capiamo l’utilità di cose molto intime – ha fatto opposizione il legale –, anche per rispetto alla vittima e ai suoi familiari". Ma la procuratrice Russo, nello scontro con la difesa, ha sostenuto "l’assoluta necessità di leggere questi messaggi, pur nella loro crudezza, per far capire alla Corte che l’imputato non era il povero uomo che voleva restare con la moglie e Stefani la sua molestatrice". I familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Andrea Speranzoni, sono in aula e ascoltano. "Per loro è doloroso, ma ritengono che la Corte debba conoscerne il contenuto", spiega il legale. Gualandi esce dall’aula. E non ci rientrerà più. Neanche quando ci sarà il controesame del suo legale, anche attraverso il consulente informatico Lorenzo Benedetti. Fa lo stesso l’avvocato Lisa Baravelli, che rappresenta il fidanzato della vittima, con il consulente tecnico forense Michele Ferrazzano.

L’ultimo messaggio tra Gualandi e la Stefani risale al 16 maggio alle 12,49. Otto minuti prima lui era entrato nell’ufficio. Lei invece era a Cervia. Mezz’ora dopo, si sentono al telefono. Lei, su Google, cerca le condizioni meteo a Bologna. Avvisa su Tinder un altro ragazzo con cui si era sentita che non ci sarebbe stata per un caffè. Poi parte da Cervia, in scooter, direzione Anzola. Si sentono alle 15,34. Una telefonata lunga 21 secondi. "È ferma nei pressi del casello autostradale di Bologna San Lazzaro", racconta Filippone. A quel punto, intorno alle 15,55 l’arrivo ad Anzola. Poi l’ultima chiamata tra i due, di cinque secondi. Lei entra nell’ufficio di Gualandi. Passano quattro minuti e alle 16 è Gualandi a chiamare il 118. Poi alle 16,18 sente la moglie e alle 16,21 l’avvocato. Intanto però Sofia Stefani è morta. Uccisa.