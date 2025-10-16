Omicidio dell’ex vigilessa Stefani, la pm al processo: “Gualandi ha mentito a tutti"

Bologna, 16 ottobre 2025 - Iniziata la discussione al processo di primo grado, ripreso questa mattina, a carico di Giampiero Gualandi, davanti alla Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, pm Lucia Russo. Gualandi è accusato dell’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024.

Il processo è ormai alle battute finali e oggi è iniziata la requisitoria della pm. Per la morte della ragazza è sotto accusa il 63enne ex comandante della polizia locale di Anzola de l l’Emilia, accusato dell’omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi.

L'imputato, che oggi non è presente all'udienza (ha comunicato la rinuncia a comparire), è assistito dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli.

"Le indagini sull'omicidio di Stefani, rispetto a quelle tradizionali, non ha avuto l'obiettivo di identificare" l'assassino, "in quanto Gualandi ha subito ammesso di avere esploso il colpo, ma ha sostenuto che era stato un incidente". Una versione, però, che "non ha convinto nessuno, ritenuta assolutamente carente e priva di plausibilità". Dichiarazioni "ai limiti della fantasia e anche oltre".

"Ha mentito a tutti"

La pm si concentra poi sul telefono di Sofia, che ha consentito di ricostruire le vite dei protagonisti, i messaggi che si scambiavano, la drammatica deriva del 29 aprile" permettendo di "dimostrare che Gualandi ha mentito a tutti. Alla moglie, all'amante e a molte altre persone". La requisitoria è suddivisa in due macro argomenti: prima e dopo quel 16 maggio.

La ricostruzione

Alle ore 16 del 16 maggio, Gualandi chiama il 118. Partiamo dalle parole di Gualandi. Perché è importante esaminare le esatte parole, altrimenti c'è sempre il rischio di valutazioni soggettive. Nella telefonata al 118 disse: “È partito un colpo, evidentemente c'era un proiettile dentro. Lei mi ha aggredito, aggredito si fa per dire insomma ed è partito un colpo".

"I colleghi sconvolti, ma Gualandi era freddo"

Quando arrivano i soccorsi, Gualandi era in piedi a gambe divaricate. Gualandi disse che stava facendo il massaggio cardiaco. Mentre i colleghi erano in stato di agitazione (occhi arrossati, vistosamente sconvolti, non riuscivano ad articolare le parole), Gualandi era freddo.

"È l'ex vigilessa. Abbiamo avuto una relazione di natura sessuale di cui mia moglie era a conoscenza. Mi ha aggredito mentre stavo pulendo l'arma. C'è stata una colluttazione, è partito un colpo e stavo facendo un massaggio. Questa - sottolinea la pm Russo - è la prima versione di Gualandi. Ne seguiranno molte altre. Lei non si rassegnava e lo persegui tav a, diceva . E definisce quella relazione di natura sessuale, una definizione piuttosto volgare". Passa poi a sottolineare le chiamate.

La telefonata di Sofia a cui risponde la moglie

E nel proseguire la requisitoria, arriva all'episodio della telefonata in ospedale fatta da Sofia a Gualandi, a cui risponde la moglie: "So tutto, basta. Ha fatto la sua scelta, vuole stare con la sua famiglia". Poi lui dice, sempre nelle dichiarazioni rese al gip, di aver interrotto la relazione extraconiugale. Gualandi dice che la relazione si interrompe un mese prima e poi, da lì fino all'omicidio, dice che si sono visti solo una volta, non si ricorda quando, ma comunque una volta sola, dice".

La pm passa a trattare delle risposte di Gualandi al gip circa l'arma, poi dell'episodio di Cervia. Gualandi escludeva di aver ricevuto minacce da Sofia, tra l'altro, dice, l'aveva già detto alla moglie. Nega vigorosamente circa le minacce. E nega anche che sapeva che sarebbe arrivata quel giorno in ufficio.

"Non aveva motivo di pulire l'arma, quella pistola non aveva ragione di essere lì"

E la pm Russo elenca una lunga serie di argomenti "che dimostrano che Gualandi mente. Intanto, non doveva usare l'arma in servizio, ma solo al Poligono. Quindi non aveva motivo di pulirla. Ai tempi era responsabile dell'ufficio verbali. Vorrei trovare una persona, poi, che usa lo scovolino per pulire l'esterno della sua pistola". E comunque, "non c'era ragione per cui l'arma fosse in ufficio", incalza la pm Russo, e sottolinea che tutte le persone sentite hanno detto che l'arma non si pulisce mai in ufficio.

Russo parla di "totale insostenibilità delle dichiarazioni di Gualandi", dedicando un lungo capitolo alle dichiarazioni rese dall'imputato circa il fatto che quel giorno stesse pulendo l'arma.