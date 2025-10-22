Omicidio Stefani, continua il processo a Gualandi: “Rapporti sessuali filmati nell’ufficio della polizia locale. Rischio effetto Avetrana”

Bologna, 22 ottobre 2025 - Prosegue la discussione al processo di primo grado, ripreso questa mattina, a carico di Giampiero Gualandi, davanti alla Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, pm Lucia Russo. Nel procedimento di primo grado, Gualandi è accusato dell’omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo) di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa con cui l'imputato aveva una relazione extraconiugale, uccisa il pomeriggio del 16 maggio 2024 da un colpo di pistola al volto esploso dall'arma di servizio dell'ex comandante nella sede del Comando della polizia locale.

L'imputato prende appunti

Oggi Giampiero Gualandi (assente durante l'ultima udienza) è presente in aula, accanto ai suoi difensori. In completo grigio, per tutta la mattina non smette di prendere appunti.

Parlano le parti civili: il Comune di Anzola, presente in aula anche il sindaco Paolo Iovino

Stamattina hanno preso la parola le parti civili, a cominciare dall'avvocato Andrea Gaddari, per il Comune di Anzola (presente in aula anche il sindaco Paolo Iovino): "Mentire è un diritto dell'imputato - ha premesso Gaddari -, lui vi chiede di credere che aveva lì la pistola perché la stava pulendo in vista di un'esercitazione di tiro. Non c'erano poi strumenti adatti alla pulizia dell'arma. Quel giorno poi non aveva tempo di respirare" perché al Comando "erano sommersi di telefonate". Gaddari aggiunge anche la "gestione sconsiderata dell'arma". E "non possiamo credere" che da quella "sia derivata un'altra accidentalità, cioè l'esplosione del colpo di pistola fatale per Sofia Stefani".

I video in ufficio

In questo processo, aggiunge, la linea da seguire è tratteggiata dai messaggi che si scambiano Gualandi e Stefani, e sottolinea che da parte di Gualandi c'è "una costante attitudine alla violazione delle regole" continua, riferendosi qui in particolare agli incontri a porta chiusa della vittima nell'ufficio di Gualandi. Un ufficio di polizia locale, pubblico. "Lì avvenivano degli incontri sessuali - prosegue Gaddari - e non ne faccio una questione di moralità, ma di dignità di un ufficio pubblico. Nell'armadietto di Gualandi sono stati trovati un gel intimo e la fotocopia dei seni" di Sofia. "Il comportamento di un dipendente infedele", lo definisce Gaddari. "Solo lì - incalza l'avvocato del Comune di Anzola - poteva giustificare la presenza della pistola, l'unico posto al mondo. In qualunque altro luogo, avrebbe dovuto portarla e giustificarne la presenza".

Passa poi a citare i processi a cui è stato sottoposto Gualandi, e sottolinea che era "insubordinato" nei termini in cui si rivolgeva alla comandante.

"Usava la promessa di un posto di lavoro per tenerla legata a sé"

"Gualandi utilizzava la promessa di un lavoro ad Anzola per tenerla legata a sé, le dice ‘quando cambia il sindaco, a giugno, io sarò il comandante e tu la mia vice’. Non poteva essere vero, ma lui continua. Per Sofia quel lavoro sarebbe stato il sogno della vita, lo ha detto anche la mamma di Sofia in una testimonianza che io ho trovato commovente, quando si è seduta su quel banco e ha restituito alla figlia tutta la dignità di donna. Gualandi continuava a parlare di giugno come il momento in cui sarebbe cambiato tutto per loro due". Disse poi che lo diceva per scherzo, che era solo un gioco. "Ma non per Sofia, Sofia non lo sapeva". Quindi "un esercizio di potere nei confronti di Sofia", lo definisce Gaddari.

"Gualandi temeva anche di perdere il lavoro"

L'avvocato del Comune di Anzola passa poi a parlare delle "altre bugie" di Gualandi: a un certo punto, "non solo temeva di perdere la moglie, ma anche di perdere il lavoro".

"È stato un femminicidio"

"Il dibattimento ha accertato che si è trattato a tutti gli effetti di un femminicidio - sottolinea Gaddari -. L'omicidio si è verificato negli uffici di polizia locale, compiuto da Gualandi che si è dimostrato essere un dipendente infedele, e l'omicidio è compiuto nei confronti di una ex dipendente della polizia locale che era stata manipolata dall'omicida con promesse dell'assunzione". E poi "i cittadini di Anzola si sono sentiti traditi da chi doveva vigilare sulla loro sicurezza. C'è per una comunità un danno più grande di questo? E, di più, i dipendenti di Anzola hanno subito le conseguenze di tutto questo" non solo per lo choc per l'omicidio. E Gaddari solleva anche la questione dei locali, "i dipendenti hanno dovuto abbandonare quegli uffici con conseguente disagio" disagio che c'era anche dopo, "perché tutti sapevano cos'era accaduto lì".

Rischio "effetto Avetrana"

E poi "c'è quello che io chiamo 'l'effetto Avetrana', c'è il rischio che anche Anzola diventi un posto maledetto". Chiesto un risarcimento di 50mila euro per il Comune. L'ultima udienza era stata interamente dedicata alla requisitoria della pm Lucia Russo.