Omicidio di Stefano Gonella a Bologna: riaperta l’inchiesta, nuovi esami sul Dna dell’assassino

Nella foto piccola, Stefano Gonella, portiere d’albergo bergamasco di 26 anni. Accanto, l'identikit dell'assassino

Bologna, 11 febbraio 2023 – L'assassino ha un volto, ma non ha un nome. Da 17 anni vive tranquillo, nell'ombra. Non ha mai dovuto rispondere delle coltellate con cui ha spezzato la vita di Stefano Gonella, ucciso a 26 anni nel suo appartamento di via Passarotti, alla Bolognina. Il killer, un giovane dai lunghi capelli neri 'immortalato' in un identikit realizzato dalla polizia sulla base del racconto di due testimoni, è rimasto solo un disegno. Dopo anni di indagini, Procura e Squadra mobile non sono riuscite a dargli un'identità. E il povero Stefano aspetta ancora giustizia. Come la sua famiglia. Un delitto dimenticato, quello di Gonella, portiere d'albergo bergamasco, fidanzato con una ragazza inglese e benvoluto da tutti, che aveva scelto Bologna come seconda casa. Passato l'iniziale clamore, infatti, sul caso si sono spenti i riflettori e, dopo gli ultimi articoli dei giornali che risalgono a tanti anni fa, è calato il silenzio. Almeno fino ad ora, perché finalmente qualcosa si muove. Il pm Maria Gabriella Tavano ha infatti riaperto l'inchiesta nella speranza, mai persa, di trovare l'assassino. Il...